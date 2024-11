Keylor Navas contó cuánto tiempo le queda de carrera y cuál será su próximo paso

Keylor Navas salió del PSG en junio y está abierto a escuchar ofertas sobre su futuro. (MIGUEL MEDINA/AFP)

Keylor Navas sigue con hambre y ganas de demostrar que todavía tiene mucho que dar al fútbol, por lo que quienes afirman que su carrera está por acabar se equivocan, según afirmó.

El arquero costarricense dio una entrevista en el programa Tiempo Final de FUTV, en la que aseguró que tiene planeado jugar por dos o tres años más y que está analizando muy bien los próximos pasos de su carrera en un momento que aún se encuentra sin club.

Navas no le cerró la puerta la puerta a nadie, a ninguna liga y reconoció que ha contado con diversas ofertas por lo que “los que dicen que no me ha salido, están equivocados”, tiró.

“La verdad he extrañado estar jugando en un terreo de juego, que es lo que a todos nos gusta, pero creo que me ha servido para disfrutar y reflexionar de cosas que no había podido durante mucho tiempo, Ha sido cargar baterías de nuevo, con fuerzas, saber que sí quiero seguir jugando, que a pesar de no estar en un equipo, sigo cuidándome como un profesional, eso me deja feliz, saber que aprendí a hacer las cosas bien durante muchos años”, destacó.

Navas comentó que tuvo ofertas en España, Inglaterra, Italia, Brasil, pero más que un equipo, busca un proyecto para su familia.

“Tuve opciones para irme a jugar a equipos en Italia, España, Turquía, en diferentes lugares del mundo. Mucha gente, tal vez, dice que no firmé con nadie porque no tenía nada, lamento ponerlos tristes, para los que se alegran del mal ajeno, no fue una cosa así.

“Dios hace las cosas y las va acomodando, y Él quería que nosotros tuviéramos un tiempo acá en Costa Rica, teníamos muchos años de estar afuera, tienen una edad en la que ya entienden muchas cosas, que tienen una familia y que está acá en Costa Rica, ha sido un tiempo de mucho disfrute”, expresó.

Acerca de si busca jugar en Europa, Sudamérica, Asia, MLS, insiste en estar abierto a opciones.

“Obviamente, las ligas grandes siempre nos llaman la atención, vamos a ver qué podemos hacer, pero no descarto cualquier otra liga. Creo que la MLS y el fútbol mexicano han crecido mucho, no son lo mismo de hace diez años, ya hay bastante nivel, hay que sudarse la camiseta. Sí podría ir ahí, no hay problema”, finalizó.