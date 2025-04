Keylor Navas fue clave para que Newells Old Boys logre impensada racha en el fútbol argentino

Keylor Navas se consolida como la gran figura de Newells Old Boys (Eric Bovetti/Eric Bovetti, Fotógrafo de Newell’s)

Newells Old Boys empató 0-0 con Argentinos Juniors en casa y sumó seis partidos sin perder en la liga argentina y con la esperanza de seguir luchando con clasificar a la siguiente fase del torneo.

Con la igualada, los leprosos quedaron a dos puntos de la zona de clasificación con un partido más, en otro choque en el que Keylor Navas fue protagonista.

Ya hemos contado y dicho muchas veces que en Argentina el tico es visto y admirado como una figura de primer nivel, adonde sea que vaya le aplauden y reconocen, más si se trata del estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

Este viernes, por ejemplo, hubo una escena que a muchos les llamó la atención y hasta bromearon sobre lo que causa el costarricense en la afición de Newells Old Boys.

En el encuentro ante el Bicho, un cartel se robó el show en la televisión por lo inusual del pedido hacia el Halcón, una promesa que sorprendió hasta a los periodistas de la transmisión.

Las redes sociales del canal TNT Sports en Argentina publicaron un clip en el que sale un niño de unos diez o doce años pidiéndole la chema al tico y mostrando lo que es capaz de hacer con tal de conseguirla.

“Keylor, si me das tu camiseta no me hago renegar más para hacer la tarea”, decía el cartel del chico que además vestía la camiseta verde de arquero que usa Navas.

Todos quieren la camiseta de Keylor Navas 🔴⚫#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/SEr37lYFxM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 12, 2025

Cristian Fabbiani le dio una gran mejoría a Newells Old Boys desde su llegada al club. Facebook NOB. (Facebook NOB./Facebook NOB.)

Desconocemos si posterior al partido, el chiquitín habrá cumplido su ilusión, sin embargo, es una muestra más de una afición que con Navas en el club está recuperando la ilusón de poder pelear por mejores cosas.

Con la igualada ante Argentinos Juniors, la Lepra suma seis partidos sin perder, tres triunfos y tres empates, se le ve otra confianza, otra forma, otro estilo distinto al difícil arranque de torneo, en el que sufró seis derrotas en siete partidos.

El equipo cambió, es otro en comparación al débil club que se vio en las primeras fechas, evidentemente el relevo de técnico les vino bien, la llegada de Cristian Fabbiani dio otros aires, un DT que además hizo gran química con Navas.

Tranquilo

A diferencia del partido ante Tigre, en el que realizó 12 tapadas --la mayor cantidad para un portero en todo el campeonato--, ante Argentinos no le llegaron tanto, pero cuando lo hicieron demostró porqué es quién es, el arquero de un equipo grande.

La mejora de Newells pasa mucho por la seguridad que les da Keylor atrás, lleva cuatro partidos sin recibir goles (sumando el partido del torneo de Copa ante Kimberley), una muestra de lo que es tener un portero top.

Y no es que estaban enfrentando a cualquier rival, los rojinegros salieron invictos ante tres de los mejores equipos de su grupo, como lo son Boca, líder con 26 puntos; Argentinos, segundo con la misma cantidad de unidades y Tigre, un punto atrás. Otro muestra de la recuperación de los rosarinos.

¡ATAJADÓN DE KEYLOR NAVAS Y EL OGRO QUE QUIERE MOVER EL BANCO! pic.twitter.com/4QhiHrA1nT — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2025

Como sucedió en todos esos juegos, Keylor tuvo al menos una para lucirse, esta vez fue a los 77 minutos cuando sacó un cabezazo frente a su marco que era un gol cantado, pero voló de una manera para impresionar a propios y extraños.

El jupazo fue como debía, abajo y potente, pero el estirón de Navas permitió que con su mano derecha la mandara a corner en la más clara del partido.

Luego, a los 89, la volvió a salvar, esta vez con un remate desde la derecha a un lado del marco que parecía muy incómodo, pero logró rechazar para tirar de nuevo al tiro de esquina, ya con esas dos le valió para ser una vez más la figura.