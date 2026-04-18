Torneo Nacional

Keylor Navas realiza atajada espectacular y en ESPN reaccionan así: “Eres enorme”

Keylor Navas realizó una atajada que se robó todos los elogios y la miel entre los periodistas de ESPN

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Por Sergio Alvarado

El Pumas de México derrotó 2-0 al Atlético San Luis este viernes por la noche para llegar al segundo puesto de la tabla en un encuentro en el que Keylor Navas se robó el show con una doble atajada espectacular.

Keylor Navas controla un balón en el juego de Pumas y Mazatlán, el cual ganaron los Felinos 3 a 1.
Keylor Navas se volvió a lucir con otra gran tapada en el fútbol mexicano. (ULISES RUIZ/AFP)

A los 51 minutos de partido, cuando el encuentro estaba 1-0, el meta costarricense fue exigido al aparecer en una acción en la que el narrador Jorge Pietrasanta de ESPN terminó rendido a sus pies al ver la tapada.

El tico alcanzó una bola con su mano derecha tras un cabezazo esquineado, se levantó de inmediato; la bola dio en el poste, luego le realizaron otro remate entre un mar de gente que parecía despejar con su pie derecho, en una repetición, pero lo hizo un compañero.

“Otra vez Keylor, qué bárbaro, eres enorme Keylor, eres enorme Keylor, me pongo de pie”, dijo luego de la rapidez de la acción.

“Miren nada más la atajada y luego, ¿qué les parece esta? Miren nada más, cómo vuela el tico, increíble”, destacó.

Navas sigue siendo la figura de su equipo jornada tras jornada en una liga en la que no se cansan de darle elogios.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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