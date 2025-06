Keylor Navas sorprendió con sus confesiones a un día de su regreso oficial con la Selección

Keylor Navas se encuentra en Barbados con la Selección de Costa Rica para el partido eliminatorio ante Bahamas. (Prensa FCRF/Fotografía)

Keylor Navas regresará este sábado de manera oficial a vestir los colores de la Selección de Costa Rica, luego de su renuncia al plantel patrio en mayo del 2024.

El guardameta será titular ante Bahamas, juego que se disputará en la isla de Barbados por la tercera jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial Norteamérica 2026.

El Halcón jugó el amistoso ante la selección de Cataluña el 28 de mayo (perdió 2-0), sin embargo, ese encuentro no es oficial para la FIFA, por no ser una selección reconocida por el organismo.

A tan solo un día de su regreso, el guardameta subió este viernes una entrevista a su canal en la red social YouTube, en la que explicó por qué volvió a la Tricolor y cómo se siente actualmente.

“Llegaron momentos donde me sentía muy, muy mal, donde yo hablaba con Dios y le decía que yo no quería ser yo. Empecé a jugar, a disfrutar, haciendo una paradita buena y disfrutando, y a mí se me está dando esta oportunidad y la pienso valorar al máximo, eso es lo que quiero hacer en la Selección”, comentó.

A Navas le consultaron si sentía la mejenga de este sábado como si fuera su debut o un nuevo arranque y fue muy sincero.

“Ya obviamente uno tiene una madurez muy diferente a la de ese momento (debut). Entonces, más bien ahora es uno el que trata de ayudar al más joven, pero la sensación, las mariposas en el estómago, el ponerse la camiseta de la Selección, el salir a un partido, eso a uno nunca le cambia. Pasarán partidos y seguirán y seguirán pasando partidos y creo que uno siempre siente algo especial cuando juega con la Selección”.

El meta contó que la pausa que se tomó era necesaria para recargarse especialmente en lo mental, ya que se sentía muy fatigado anímicamente.

Keylor Navas jugó el amistoso ante la Selección de Cataluña el 28 de mayo (William E. Cordero/Cortesía)

“Bueno, yo lo necesitaba muchísimo a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico. Sabía que era lo mejor para mí. Pasar ese momento amargo en mi vida, el poder llegar a Costa Rica, encontrar un refugio donde sentirme seguro, donde podía sentirme que estaba tranquilo con la gente que me quería, donde mi familia estuviera bien, donde pudiera llorar tranquilamente y decir, ‘ok, estoy mal’. Llegar a un momento donde me sentía muy, muy mal, yo hablaba con Dios y le decía que yo no quería ser yo.

“Y después decía, Keylor, ¿pero cómo usted va a decir que no quiere ser usted si es por todo lo que usted ha luchado toda su vida? Pero me sentía tan mal por tantas situaciones que eso fue lo que me pasó por la mente. Al final soy ser humano y pasé por un momento muy complicado. Entonces, gracias a Dios que es bueno, a mi esposa, a mi familia y a gente que a nivel espiritual en Costa Rica siempre han estado ahí conmigo, me ayudó a sanar mi corazón, a sentirme fuerte otra vez, sentirme valorado también, a que no se me olvidara lo que yo he sido toda mi vida", comentó entre otros temas en la entrevista.