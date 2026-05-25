Keylor Navas y Pumas perdieron el título en México ante el Cruz Azul de la manera que más duele

Keylor Navas se lamentó con el gol que condenó a Pumas en el último instante ante Cruz Azul. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

De la manera que más duele, en casa, con un llenazo y un gol al último minuto, el Pumas de la UNAM perdió 2-1 la final de fútbol mexicano ante Cruz Azul, en un golpe muy duro para el costarricense Keylor Navas.

El gran torneo del meta nacional no pudo redondearse con un título que en algunos tramos del partido parecía cerca, pero no pudo ser.

Pese a que Navas, quien también se lució en la vuelta de la final con algunos tapadones que impresionaron a muchos, el drama llegó al final en el Estadio Olímpico Universitario con el gol a los 95 minutos del argentino Carlos Rotondi.

El problema con un arquero como el Halcón es que desespera a los rivales, porque al ver que sus intentos una y otra vez no entran, los rivales se empiezan a frustrar.

Fue tan curioso el asunto, que la única manera en que lograron abrir el marco de Keylor fue con un autogol, el cual marcó la decadencia de los felinos en el encuentro. A partir de ahí todo se fue en picada.

El arquero costarricense fue figura especialmente al inicio del encuentro, cuando los visitantes entraron más fuertes y en diez minutos lo probaron dos veces, con remates en los que el tico demostró toda su calidad.

Keylor Navas no pudo hacer nada luego del remate de Rotondi que liquidó a Pumas ante Cruz Azul. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

A los ocho minutos repelió un disparo muy potente desde afuera del área, que para muchos era un gol cantado de los cruzalinos.

Lo que le tocaba a Keylor era eso, sostener a los suyos, aguantar el baldazo, y así se vio, porque el chaparrón duró unos 15 o 20 minutos hasta que se pudieron acomodar.

Pumas se fue acomodando hasta que consiguió el gol a los 31 minutos, un derechazo afuera del área del paraguayo Robert Morales que hizo estallar CU.

Navas siempre aparecía, como lo decían en la transmisión de TUDN luego que el nacional sacó otro cabezazo en el área con sello de gol a los 40 minutos, en uno de esos vuelos famosos.

Jugada desafortunada

Todo parecía controlado hasta el minuto 53, cuando apareció el autogol, en una jugada en la que los cementeros se metieron por la banda izquierda, la pusieron al centro y el español Rubén Duarte la metió en su propio marco para evitar que Carlos Rotondi anotara.

Tras el empate todo se complicó para los felinos, Cruz Azul creció en confianza y fútbol, presionó por el segundo tratando de capitalizar el golpe que mandó,

Navas volvió a aparecer con otro tapadón con un remate fuera del área y Pumas otra vez estaba en modo supervivencia.

Era una mala noticia tras otra el segundo tiempo, a los 56 minutos, Adalberto Carrasquilla recibió una entrada muy dura por la que cayó al césped y no pudo levantarse, al punto que el jugador se puso las manos sobre su cara y dejó salir algunas lágrimas por lo sucedido.

Adalberto "Coco" Carrasquilla salió lesionado del partido entre Pumas y Cruz Azul. (Tomada de Twitter Pumas/Tomada de Twitter Pumas)

El Coco no solo dejó a los felinos en medio del partido más importante en México, sino que está a un mes de jugar la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y Panamá con las alarmas encendidas.

Luego vino una roja para Uriel Antuna a los 89 minutos, lo que hizo meterse a Pumas al área durante todo el tiempo de reposición, hasta que llegó el remate de Rotondi a los 95, una bola que le desviaron a Keylor y la suerte quedó echada. ¡Cruz Azul, campeón!