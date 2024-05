Keysher Fuller mandó una buena pedrada al Herediano luego del anuncio de su salida

Keysher Fuller anotó ante Japón en el Mundial de Catar 2022. (ADRIAN DENNIS/AFP)

Keysher Fuller no se quedó callado luego de que el Herediano comunicó que es el primer jugador que deja la planilla tras la eliminación del equipo en el Clausura 2024.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, el lateral fue muy directo sobre cómo se siente al dejar el equipo rojiamarillo, en el que afirma sentirse más bien muy tranquilo.

“Paz mental”, escribió en unas letras negras sobre fondo negro acompañado por la canción “Me Liberé” de la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico.

La publicación deja muy en claro que el mundialista de Qatar 2022 no la pasó bien en su etapa final en el Team, equipo en el que estuvo cinco años y en los que los últimos meses ni jugó.

“Muy pocas veces tuve la oportunidad de jugar o siquiera estar en banco, Dios siempre le pone pruebas a uno y siempre tiene que estar preparado para lo que viene”, dijo a Radio Columbia el sábado antes de la semifinal ante Alajuelense.

Keysher Fuller publicó este mensaje tras que se comunicara su salida del Herediano.

Para Keysher las cosas cambiaron mucho de manera rápida, hace año y medio fue titular en el mundial, le marcó un gol a Japón y hoy el Herediano le dio las gracias.

“He pasado momentos muy difíciles, días en los que no duermo por lo mismo, me gusta competir, no me esperaba este momento, yo confío mucho en Dios y lo pongo todo en sus manos”, destacó.

Las declaraciones de Fuller explican porqué ahora dice que se liberó tras estar amarrado a un equipo que no le estaba brindando las oportunidades