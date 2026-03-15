La celebración de Marcel Hernández tomó una dirección que le dio tintes de polémica

Marcel Hernández reaccionó con este gesto, tras anotar este sábado ante Liberia. (Mayela Lopez/Mayela López)

Marcel Hernández anotó este sábado ante el Municipal Liberia su quinto gol del Clausura 2026 con lo que encabeza la lista de cañoneros, sin embargo en esta ocasión llamó la atención el gesto que hizo al conseguir el tanto.

El isleño marcó a los 81 en un encuentro en el que arrancó como suplente para sorpresa de muchos y que hasta el medio tiempo el técnico José Giacone lo hizo ingresar.

Marcel pescó una bola que rechazó la defensa tras un tiro libre y con un cabezazo puso el 2-1 y, mientras corría al centro, hizo un gesto que dejó dudas.

El atacante se fue corriendo hacia el centro poniendo las palmas de sus manos a la altura del pecho, mientras movía la cabeza de un lado a otro, como si se estuviera preguntando porqué, al tiempo que volvió a ver a banquillo florense.

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⏰ 5' Gol de Marcel Hernández y Herediano descuenta en el cierre del partido. pic.twitter.com/QqFQVFlktL — FUTV (@FUTVCR) March 15, 2026

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La expresión de Marcel Hernández no dejó dudas que algo le moestó este sábado. (Mayela Lopez/Mayela López)

La expresión se puede interpretar de muchas formas, ¿Un reclamo? ¿frustración por la derrota? ¿Preguntarse qué le pasó al Team este sábado? algo que quedó en el aire.

En redes sociales, aficionados cuestionaron en los perfiles del Herediano porqué a un jugador de la calidad y resultados de Marcel se le dejó en banca por otros que no han ofrecido los mismos resultados.