La ejemplar sanción de seis meses que impusieron a futbolista en Costa Rica

Ferney Mosquera (90) fue sancionado por seis meses por agredier a un árbitro. (Facebook AD Cariari Pococí/Facebook AD Cariari Pococí)

Ferney Mosquera, futbolista colombiano del equipo de Cariari de la Liga de Ascenso, recibió una durísima sanción de parte de la Federación Costarricense de Fútbol, al ser considerado responsable de agredir a un árbitro.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol determinó que el jugador es responsable de agredir al árbitro Kevin Ruiz, por lo que le impusieron una sanción de seis meses sin jugar.

La Teja tuvo acceso al informe del Comité Disciplinario, en el que detalló el porqué dio el duro castigo contra el cafetero: para ellos hay una agresión física clara.

Informe arbitral detalla agresión directa contra el árbitro Kevin Ruiz

“De conformidad con la ampliación del informe arbitral, al minuto 71 del juego, el jugador #90, Ferney Mosquera de Cariari Pococí, dirige su atención hacia el árbitro, modifica su trayectoria, incrementa su velocidad y ejecuta un movimiento con su tren superior orientado directamente a generar el contacto, impactando al árbitro de manera deliberada, sin que exista ninguna acción de juego que justifique su conducta.

“SE ACUERDA: Sancionar al jugador Ferney Mosquera de Cariari Pococí con seis meses de suspensión y una multa de ciento cincuenta mil colones de conformidad con el artículo 39 inciso 2) del Reglamento Disciplinario LIASCE, al ser la primera vez en la temporada que acude a las vías de hecho por golpear mediante el empleo desmesurado de la fuerza y violencia al árbitro del partido", destaca el acta.

Jugador niega agresión

Los hechos se dieron el domingo pasado en el encuentro entre los guapileños y Fútbol Consultants. En un video se ve como el réferi viene corriendo y el defensor lo impactó por detrás con el hombro, lo que hizo acostado a Ruiz.

El futbolista aseguró, en declaraciones a La Nación, que la acción es accidental y que nunca tuvo intención de agredir al silbatero. Mosquera tiene tres años jugando en Costa Rica, todos en la Liga de Ascenso.

Otro castigo: Starling Vega también sancionado por insultos

La polémica en el partido no quedó allí, pues Starling Vega Matarrita, exjugador de equipos como Santos, San Carlos y Guanacasteca, fue sancionado con cuatro partidos por decirle al árbitro Ruiz, “sos un descarado ladrón”.