La frase con la que Guillermo Villalobos tiene encantados a los aficionados de Alajuelense

Guillermo Villalobos (4) tiene a los liguistas contentos con su rendimiento e identidad con los colores. (Jose Cordero)

Guillermo Villalobos es una de las contrataciones de Alajuelense que llegó sin mucho ruido, pero también es uno de los jugadores con los que la afición está más contenta, tanto por su rendimiento como por su compromiso.

Luego de la victoria por 3-1 ante el Cartaginés, por la Copa Centroamericana, el defensor tiró una frase que los fiebres manudos aplaudieron y que les llegó justo al corazón.

“Donde sea que el profe me necesite yo voy a jugar, si me necesita de delantero o portero lo voy a hacer porque yo quiero jugar aquí siempre. Se me dio la oportunidad de llegar y es algo que siempre intentaré aprovechar”, comentó.

Andrés Carevic ha usado a Villalobos en diversas posiciones en defensa y, a veces, de titular o suplente, pero ha sido de las caras que más se ha visto en este torneo.

Al escuchar sus palabras, la afición en redes sociales coincide que ese es el tipo de fichajes que se necesitan, gente que rinda, pero que al mismo tiempo esté muy identificada con los colores rojo y negro.

LEA MÁS: Gerente de Alajuelense reveló detalle con el que Michael Barrantes los tiene más contentos

A este mae lo saca @ldacr del equipo y arde Troya 😠😡🤬🔥🔥 https://t.co/h5rELS2rxx — Rowe ✍🏻 (@JRowe_07) September 30, 2023

Necesito 10 más así….bueno 9 porque ahí tengo a Carlitos Mora https://t.co/1nsjxiIXHl — Chagysesta 30🏆🔴⚫️ (@chagysesta) September 30, 2023