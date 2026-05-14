La insólita y grotesca razón por la que Gerarld Taylor se expulsó en la final ante el Herediano

Gerald Taylor se fue expulsado por sacarle el dedo del centro a un rival. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Gerald Taylor, defensor del Saprissa, cometió un grave error en la final del Clausura 2026 ante el Herediano tras ser expulsado por realizar una grotesca seña a un rival.

Al lateral morado lo pescaron sacándole el dedo del centro a Elías Aguilar luego de una jugada en la que ambos disputaron el balón.

El árbitro Juan Gabriel Calderón no vio la jugada, pero lo llamaron desde la sala VOR para revisar la jugada y, tras ver lo sucedido en el monitor del VAR, el réferi no dudó en expulsarlo.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue tajante en que la expulsión es correcta porque el reglamento prohíbe hacer ese tipo de gestos.

“Eso se tipifica como conducta violenta, por emplear gestos obscenos a un contrario, bien expulsado por el VAR. Es increíble que ninguno de los árbitros lo haya visto, pero está bien expulsado”, comentó Bejarano.

Irrespetuoso, inmaduro e irresponsable pic.twitter.com/wbv454jETY — TD Más (@tdmascrc) May 14, 2026

En la transmisión de FUTV, es muy clara la toma en la que se ve cuando Taylor hace el gesto, por lo que fueron muy críticos por el error cometido por el morado.

No es la primera vez que Gerald se va expulsado en una final; hace seis meses, en la final de segunda fase ante Alajuelense, también lo echaron por agredir a un rival.