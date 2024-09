La lluvia le ganó a Saprissa y Liberia y mandó a todos para la casa en la pampa

La cancha del estadio Edgardo Baltodano está muy afectada antes del Liberia Saprissa.

El Giro Centroamericano, el fenómeno atmosférico que golpea a Costa Rica, también obligó a suspender el partido entre Liberia y Saprissa por los brutales aguaceros que han caído.

Las condiciones de la gramilla del estadio Edgardo Baltodano lo volvieron imposible, la cancha está hecha leña y no había posibilidad alguna que se jugará fútbol sobre ese terreno.

No hubo que darle mucha vuelta, antitos de las 4:50 p.m. salieron los árbitros a la revisión final, confirmaron que no rodaba el balón, estaba inundada y no lo pensaron mucho, además de que los equipos estaban de acuerdo en no jugar.

Las tres partes, morados, pamperos y Unafut comentaron que ahora hay que sentarse a hablar para ver cuándo se jugará el partido. Las fechas FIFA de octubre y noviembre serían el momento, en las cuales, eso sí, se jugaría sin seleccionados.

Todavía, luego de la decisión, el chaparrón gigantesco se mantenía en una zona del país que incluso está en alerta amarilla por el clima, lluvias que no se detendrían todo el fin de semana.

