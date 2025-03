La opinión de Zumbado: “¿Usted apoyaría a un rival en nombre de Costa Rica?”

¿Los morados y manudos celebrarían que Herediano elimine al Galaxy? (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Esta semana dos clubes costarricenses juegan en el torneo de Concacaf y la afición se divide en dos.

El que “apoya al país” y el “seguidor ferviente de sus colores”.

Seamos sinceros de un grupo hay más que del otro, diría que casi todos, y no creo necesario tener que describir al que considero tiene mayoría.

El miércoles juega Herediano ante el Galaxy , y creo que, salvo algunas pocas excepciones, únicamente los seguidores del “Team” desean que su equipo clasifique, pocos Alajuelenses, morados y brumosos estarán apoyando al equipo que dirige el señor Alexander Vargas.

El jueves el turno será de Alajuelense y mantengo el criterio que, en este caso, pocos florenses, morados y brumosos desearán el triunfo 3 a 0 de los manudos ¿Me equivoco? Puede ser.

Es como imaginar un aficionado del Barcelona apoyando al Real Madrid en la final de la Champions, o a un seguidor de River aplaudiendo a Boca en la Libertadores, eso mi estimado lector es muy poco posible.

Por eso, los argumentos que algunos utilizan en Costa Rica casi no los creo.

“Es por el fútbol de Costa Rica”, “Hay que dejar en alto el nombre del país” (si clasifican es un factor indirecto), “Ayuda a la proyección de nuestro fútbol”, son algunas de las frases que escucharemos de algunos, hay quienes sí lo dicen de corazón, otros en realidad es simplemente de la boca para afuera.

Si un saprissista me dice que esta semana el miércoles apoya al Herediano y el jueves a Liga Deportiva Alajuelense me generará muchas dudas o me corresponderá “aplaudirle” su “apoyo al país”.

Incluso, he escuchado a algunos fervientes seguidores al fútbol que si les dan a escoger un título de su equipo y una victoria de la Sele ante México prefieren el triunfo de su equipo.

¿De qué equipo es usted?