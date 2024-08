La opinión del blanquiazul: “¡Somos Cartaginés! No podés perder contra Escorpiones”

Cartaginés sorprendió al quedar fuera del Torneo de Copa por Escorpiones. (CSC )

El miércoles presenciamos uno de los mayores ridículos de los últimos años del Club Sport Cartaginés: ¿Cómo vamos a perder con un equipo de la segunda división? Un equipo que ni siquiera llegó a ninguna de las finales para poder ascender la temporada anterior. Lo peor de todo es que estamos en casa, menos se puede perder así.

Pero esto pasa por desestimar al rival y no darle la importancia que merecía; no se puede dejar a los mejores jugadores que tenemos fuera de lista; si lo que querían era darles roce a jóvenes promesas, está bien, pero a varios les quedó grande el partido, no sabían qué hacer con la bola y los de experiencia, que tenían que apadrinarlos también, se comieron goles muertos, desconcentraciones y hasta expulsiones… ¡Todo mal!

Este torneo era importante para que estos jóvenes y los que no son titulares tuvieran más minutos, pero solitos se quitaron esa oportunidad. Es el segundo año consecutivo que nos eliminan en el primer partido del Torneo de Copa, el mismo torneoque rajábamos que éramos TRICAMPEONES. La eliminación anterior fue en Guanacaste como visita, y con muchos partidos acumulados por la Copa Centroamericana, pero este año ni clasificamos y apenas vamos por la fecha cuatro del torneo, entonces ¿cuál es la excusa?

Se quejan de que la gente no está yendo al estadio, pero ya la afición está cansada de estos papelones; el certamen anterior fue una calamidad y ahora este ridículo. En el campeonato nacional veníamos bien, invictos y jugando, relativamente bien, pero los grandes llegan al Fello y lo mismo de siempre, no sabemos cómo ganarles; prácticamente, tienen tres puntos fijos.

Ahora siguen tres partidos supercomplicados, donde vamos a ver si Cartaginés puede salir ileso de estos: Guanacasteca en Nicoya, Heredia en casa y Saprissa en Tibás.

Adrián de Planeta Blanquiazul

