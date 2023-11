La opinión del florense: ¡Con todo y contra todos! Aunque muchos no lo acepten

En los partidos contra Alajuelense hay que cuidarse de cualquier cosa (JOHN DURAN)

Muy trillado, pero igualmente cierto, pues siempre que hay rondas finales algo pasa para meterle presión al Herediano.

Sancionan a Jeaustin Campos días antes de las semifinales, meses después de iniciada una investigación.

Decía mi abuela ; “Piensa mal y acertarás”.

Desestabilizar al Herediano previo al inicio de las rondas finales no es algo nuevo; en realidad en el Team ya es algo que se espera, de nuevo vamos ¡Con todo y contra TODOS!

Plena confianza en el equipo, pero hay factores externos que son recurrentes y preocupan; ya lo decía Jafet Soto: “La diferencia la puede hacer el arbitraje”, aunque se enojen y brinquen los rivales, ellos han condicionado públicamente a los árbitros o se les olvida que antes del primer clásico de la temporada señalaron a William Matus y después del partido guardaron silencio por el penal no pitado a favor del Saprissa.

En ese escenario, a San Carlos le invalidaron un gol y a Liberia le sancionaron acciones increíbles en contra y también guardaron silencio.

Otro aspecto relevante es la seguridad de los jugadores en el juego de vuelta. Van para el Morera Soto, el llamado estadio “de la familia”, ese en el que ingresan aficionados (dueños) a la gramilla a cada rato y NADA PASA pues la jerarquía de la asociación hace un comunicado, “los identifican” y ya... siguen entrando seguidores al campo.

Tiraron unos zapatos, encararon a Bryan Ruiz, pidieron “huevos” y en otra si no detienen a Leo Moreira hasta algo más podría haber sucedido con un aficionado que se metió a la cancha.

Lo anterior, sin tomar en cuenta lo que les ocurrió a los integrantes del Saprissa en la gradería o la situación de racismo en el clásico, situaciones ambas denunciadas.

En la transmisión del juego ante Guanacasteca ignoraron la última invasión, ¡ah caray que curioso!

Con Herediano vendrán más historias, veremos la creatividad a que ello los lleva.

En Guadalupe no se permitirá el ingreso de la barra visitante, luego no digan que no les dijeron.

Las cosas se definen en la cancha, donde deben dirimirse con deportividad y fair play.

Fabián Zumbado

Columnista invitado

Cédula cuatro