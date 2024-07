La opinión del florense: Dios libre Jafet Soto hiciera las de Vladimir Quesada

Herediano volvió a la acción dos un empate y un triunfo en el Apertura 2024. (John Duran)

Vamos apenas por la segunda fecha y ya el campeonato está haciendo de las suyas; un juego no se programó, y los dimes y diretes están servidos en la mesa.

Muchas veces escribí que a Fernán Faerrón lo tratan diferente los árbitros, pero no juzgan igual a Mariano Torres. Sí, el argentino es un jugadorazo, pero hace lo que le da la gana con los “encargados de impartir justicia en este país”.

También señalaron a David Guzmán, pero hay que ser sincero, David ha cambiado y más bien muchas veces lo castigan por pura fama.

Por cierto, Marco Vázquez, directivo de Alajuelense, alertó sobre que el técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, habló sobre el arbitraje y eso está reglamentado, debería ser multado. Si lo hace Jafet, ¡lo castigan de inmediato! Y llenan de titulares los medios para criticarlo y señalarlo.

No solo los árbitros no miden igual a los protagonistas, en muchos casos también los medios de comunicación, se dice y no pasa nada.

Vendrán más fechas, más polémicas y estoy seguro que Herediano estará metido en ellas, eso de “a nadie le importa” es más un “todos hablan del Team”.

Más ahora que el equipo intenta jugar bien, que tenemos un goleador letal como Marcel, y que el plantel tiene claro el objetivo de ser campeón.

Dos fechas llevamos de torneo y ya vemos la mano del DT; Basulto será líder en la defensa, Tejeda comandará la zona de contención, Elías seguirá como el armador y Marcel es el nueve. Esa es la base del equipo para esta temporada.

Vienen retos importantes , el campeonato siempre es el objetivo principal, volvió el torneo criollo y con él las polémicas, las criticas, los señalamientos. Hacía falta, y a mí me hacía falta ver a mi amado Club Sport Herediano.