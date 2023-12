La opinión del florense: El sueño de un Herediano para el 2024 va más allá de un título

Tenemos dos años de mal portados y por eso no llega el título del Herediano, espero para el próximo año tener mejor suerte.

El 2023 dejó en blanco las vitrinas del Herediano, ni la Copa Salchichón vimos pasar de cerca.

Fabián Zumbado, Herediano (Cortesía )

Más allá de fichajes, salidas, uniforme nuevo o dejar Guadalupe, mi deseo es volver a mi provincia, regresar a nuestra tierra.

Lo que más urge es tener nuestra casa, extraño la vieja casa de Don Eladio, aunque para los no Heredianos no era bonita, me encantaba, ahí viví momentos inolvidables, recuerdo a mi abuelo llevarme con ilusión, gracias Don Rigo por esos momentos, un poco más “grande” ya podía ir al Rosabal con mi buen amigo Hernán, aplicábamos el típico “¿señor me pasa”? e ingresábamos a ver a nuestro amado equipo, hay que rescatar el aguante que teníamos, pocas veces salíamos victoriosos y campeones hasta adultos.

Así luciría el nuevo estadio Eladio Rosabal.

Tiempo después me tocó trabajar ahí y sentí muchas cosas por ese lugar, luego me correspondía llegar constantemente a buscar información y a seguir trabajando en juegos, ¡TREMENDA FALTA HACES VIEJA CASA DE DON ELADIO!

Estoy seguro que al equipo también, hay que destacar la lucha, entrega y que siempre el Team es protagonista pese a no tener casa, deseo que el 2024 sea el año en que veamos al fin nuestro sueño construido en realidad.

Muchas veces crecer tiene un costo y estoy seguro que eso nos está ocurriendo, jugar lejos de nuestro terruño nos ha quitado opciones reales en algunos torneos.

Hay que reconocer la valentía de Fuerza Herediana para construir en estos tiempos un nuevo escenario, un sueño, un anhelo que nos llena de ilusión a los Heredianos de corazón.

Sentirse en casa es importante, conocer cada rincón, que la afición y el equipo sean uno solo, hacer pesar nuestro escenario, que los rivales se sientan incómodos deportivamente hablando.

Ir caminando de la casa al centro de Heredia para ver al equipo, realmente extraño eso. Las carnitas afuera, y la birra ahí no más antes de entrar.

Mi petición #1 es tener nuestro estadio, el resto llegará solo.

PD: Felicidades al Saprissa por su campeonato, nos vemos en el 2024