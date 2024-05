La opinión del florense: “Invocando el ‘Ojo de tigre””

Fabián Zumbado periodista, herediano (Cortesía )

Luchen por ustedes, por sus compañeros, por su familia, por el equipo, por la afición.

Un rendimiento menor al 50 por ciento en segunda ronda versus clasificamos sin problemas.

No le ganamos a Alajuelense en la segunda ronda versus cerramos en casa.

¡Estoy agüevado! Perdimos el primer lugar versus ¡Vamos Herediano!

Y así los Heredianos pueden escribir más “versus”, las dudas no nacieron solas, las alimentó el propio equipo y las hizo crecer, luego de una primera vuelta espectacular y un cierre en el que en algunos juegos no se le vio “alma” al plantel.

Hoy todos los aficionados rojiamarillos tienen el derecho de tener dudas, el equipo generó eso y será el mismo equipo el responsable de levantar ese ánimo.

Los heredianos queremos ver a los jugadores luchar, entregarse en la cancha, vestirse de guerreros, que los once titulares y de cambio muestren que sienten la camiseta, que la defiendan todo lo que la historia del club merece.

El “Team” está obligado a ganar, a eso nos acostumbraron, no es negociable la actitud en la cancha, el resultado puede ser positivo o negativo, pero la actitud ganadora y la entrega siempre debe estar presente.

“En segunda ronda todo es diferente”, dicen algunos. En esta oportunidad corresponde que lo demuestren, no queremos ver entrar a la cancha a un equipo derrotado, queremos ver en los ojos de todos el “hambre” de ganar.

Decía don Orlando de León que hay que mostrar “el ojo de tigre” y eso es lo que queremos ver los heredianos. No se trata de hacerse expulsar tontamente o de reclamar todo lo que señale el árbitro, se trata de jugar con mente fría y corazón caliente para ganar.

Al equipo que uno quiere no se le abandona, por más golpes, por más heridas que deje el camino, el sentimiento no se borra con una derrota, de esa misma forma pedimos que los jugadores no dejen de creer y luchen con todo.

Eliminar a Alajuelense y después a Saprissa o San Carlos, para luego cerrar de nuevo una serie en Tibás. Ya ahí fuimos campeones, y dos veces, hace unos cuantos años…

Lindos recuerdo, ¡Claro! Pero queremos más.

Ustedes en la cancha tienen la respuesta.