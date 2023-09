La opinión del manudo: Como equipo grande se deben prever toda las situaciones

Saludos familia rojinegra, en una tarde gris, de lluvia, con un primer tiempo aburrido y de poco fútbol de parte nuestra, la frustración es algo que todos tenemos en común al no ver al equipo carburar, más sabiendo que podemos dar muchísimo más, pero entre las ausencias por convocatorias y lesiones, se sacó un triunfo contra el último lugar de la tabla.

No importa el rival y las condiciones con que nos encontremos, algunos ponen de excusa las ausencias para justificarse, cuando no se consiguen los resultados, pero nosotros como equipo grande debemos prever estas situaciones y prepararnos, no por nada el cuerpo técnico encabezado por Carevic, dio rotación a los jugadores, descansó figuras y dosificó las cargas de muchos de ellos.

Alajuelense ganó tres puntos muy valiosos ante Grecia. (Albert Marín)

Sigo pensando que no se valora suficiente el aporte que da Johan Venegas, se echó el equipo al hombro, creando juego y siendo el que más buscó profundidad en el juego.

Felicidades a Daniel Chacón por anotar su primer gol como rojinegro. Carlos Mora, sigue notable el Batipibe creciendo y recuperando su fútbol. Carlos Martínez también hizo un partido destacable. Góndola volvió de nuevo a decepcionar.

Viene un partido bastante complejo, no sabemos si se jugará con público... Hago un llamado a la mesura, al respeto cada vez que visitemos la Catedral, no es justificable el racismo, si alguno siente o piensa que no está mal este comportamiento, lo invito a no ir al estadio, así no afecta el espectáculo, a la afición y respeta los valores de nuestra amada institución.

Cartaginés es un rival complicado, pero debemos ser contundentes y firmes en nuestra defensa. Las ausencias no serán excusa, si perdemos nuestro invicto, nuestro liderato... Esto es la Liga y los jugadores deben demostrar por qué merecen vestir la camiseta más hermosa de Costa Rica. ¡Viva La Liga hoy y siempre!

