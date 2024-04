La opinión del manudo: “Lentos”

Creichel Pérez intenta superar la marca de Kevin Cabezas en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Pérez Zeledón)

Saludos rojinegros. Bueno, sin mucho rodeo, deseo iniciar mi columna con una felicitación para el equipo de Pérez Zeledón por su accionar sobre el aficionado racista a quien sacó de su estadio. Si más equipos se unieran a este tipo de acciones, podríamos disfrutar de un ambiente mucho más seguro y familiar, sin ningún ser de estos que llegan a manchar el fútbol que tanto nos gusta.

Seguidamente, ya en temas de nuestra institución, qué difícil se está haciendo sacarle algo bueno a nuestro equipo en nivel e intensidad de juego. El partido del sábado, en Pérez Zeledón, nos vimos superados en intensidad y recuperación de balón. Sigo sin ver mejoras en esa creación de juego e intensidad en ataque, seguimos sólidos en defensa eso sí destaco, pero ver a Alexis Gamboa como lateral izquierdo no fue nada fácil de superar.

Pasamos de Carlos Mora de lateral derecho, a ver a nuestro mejor central de lateral. Suhander Zúñiga e Ian Lawrence parece ser que no están siendo mucho del agrado de Guimarães, porque teniendo a ambos disponibles, no fueron tomados en cuenta para cumplir en esa posición, más habitual para ellos que para Gamboa.

Pasando de ese cambio en la alineación, seguimos siendo un equipo lento y con mucha pausa en la media cancha; a Kevin Cabezas parece que se le olvidó cómo jugar y, prácticamente, Johan Venegas tiene que venir desde su posición para intentar armar juego.

Celso Borges se ve demasiado solo en dicha posición, Cabezas parece que no está valorando lo suficiente los minutos como titular, le da nervios tomar el balón, adueñarse de la media cancha y no impone las condiciones que sí hacía en el Municipal Liberia. La presión lo está matando y cada vez ratifica que no parece estar listo para asumir este protagonismo.

Ganamos de milagro, pero seguimos siendo un equipo lento y sin alma.

¡Viva La Liga Hoy y siempre!

