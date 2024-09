La opinión del morado: “Algo debe pasar para que Vladimir Quesada deje de hacerle daño al fútbol”

La afición del Saprissa está muy enojada con Vladimir Quesada. (Nuestro Diario Guatemala)

Los últimos tres meses del Saprissa han sido totalmente deplorables en todos los ámbitos, tanto deportivos como dirigenciales, hasta mis notas semanales han sido queja tras queja, pero me es inevitable ante la crisis que vivimos.

Enumerar los errores y fracasos cansa, pero es necesario en aras de un equipo que se le olvidó cómo jugar decentemente, hacen que el futbol se vea feo, no sé si es majadería de Vladimir, sus esquemas que son un bodrio o simplemente que el equipo está quemado.

Tenemos un técnico mediocre que vive de resultados que sacó a punta de estadio, la Cueva ha salvado a Vladimir de muchos papelones en esta gestión, series donde fue un asco en la ida y se ganaron por estadio, se sabe que en partidos importantes de visita, Saprissa no saca la tarea y el claro ejemplo es este otro ridículo internacional de ayer, ¿era peor perder? Yo sé, pero no se pueden botar dos penales en una cancha no mayor a la del Juan Gobán, en Limón.

Saprissa tuvo hasta suerte que el rival fuera Antigua. Uno de mayor jerarquía en el área nos hubiera eliminado ayer mismo, sin chances de pelear en la Cueva.

Este equipo ve el logo de la Concacaf y le tiemblan las piernas, hoy no se salva absolutamente nadie y por peores cosas se han ido otros técnicos, no es posible que nuestro mayor asistidor por campeonato nacional sea Kendall Waston.

Lo de ayer ha sido fácilmente el peor partido en meses de Saprissa (y hay una lista larga para escoger) sin ganas, fallando en exceso, en ocasiones hasta queriendo jugar de sobrados. No hay ni una sola nota positiva que sacar de este partido y del equipo como tal, el sábado toca Heredia y nunca voy a desear una perdida de mi equipo, pero algo tiene que pasar para que Vladimir le deje de hacer daño al fútbol, tácticamente hablando.