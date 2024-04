La opinión del morado: Ganadores sin excusas en tiempos de lesiones

Luis Paradela y Ariel Rodríguez aparecen en momentos importantes para Saprissa. (Marvin Caravaca)

En una fresca tarde de domingo, nuestro equipo, el tricampeón nacional, goleó al cuadro de la ADG 4-1 en un partido que, superficialmente se podría ver como una fácil victoria, pero no.

Tenemos los nombres más fuertes de nuestra defensa lesionados y Vladimir hizo un remiendo de defensa y créanme que se notaba, las inconsistencias atrás fueron totalmente visibles en el único gol del cuadro pampero cuando el jugador cabeceó completamente solo ante una respuesta paupérrima de Kevin Chamorro.

Los que constantemente me han leído acá, saben que desde hace unos juegos he pedido la suplencia de Kevin y la titularidad de Alvarado, ayer ganamos y eso opaca un poco el bajo nivel del portero, pero no se salvó de ser chiflado por la afición ante varios errores muy tontos.

A pesar de las delicadas ausencias, nuestro poderío en el ataque nos sigue salvando con jerarquía, nombres como Ariel Rodríguez y Luis Paradela se hacen presentes más que nunca, cerrándome la boca cuando hace unas semanas atrás, yo mismo decía que no tenían nivel, qué lindo que es que me callen de esa forma.

Un caso que preocupa muchísimo es el de Luis Díaz, se nota demasiado su falta de confianza y necesita urgentemente un gol para reafirmarse dentro del campo, pero hay que entender que él es asistidor y no goleador. Ayer entró muy bien por la banda, asistiendo a Sinclair que falló muchísimas opciones frente al arco. Cabe decir que el mismísimo Díaz tuvo para hacer el quinto y la falló increíblemente, su momento vendrá y ahí estaré para apoyarlo, de ese barco no me bajo todavía...

Yo nunca he sido defensor acérrimo de ninguna dirigencia, pero tengo que felicitar a Horizonte Morado en su labor de crear un ambiente familiar en Tibás, independientemente del resultado, qué lindo que es ir a la Cueva y ver a los niños cantando y disfrutando, al final de eso se trata el fútbol y no necesariamente hablo solo por nuestro equipo, los estadios son fábricas de recuerdos y así tienen que seguir.

Los que manchan el fútbol con aspectos raciales no se merecen ir más a ningún estadio, bien por Jonathan McDonald exponiendo muchas de las incongruencias que existen actualmente en la UNAFUT.