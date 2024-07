La Opinión del morado: “Como saprissista quiero ganar todo”

La derrota de Saprissa ante Sporting no cayó nada bien entre los aficionados morados. (Rafael Pacheco Granados)

¡Qué horrible que es perder finales, aunque sea de las famosas copas “salchichón”! Perder es perder y el morado que me diga que no le molesta, miente.

En un clásico donde volvimos a tener expulsados, la Liga esta vez se aprovechó y nos fulminó de la mano de sus nuevas fichas extranjeras. Comenzamos ganando con un gol de chiripa, un nuevo regalito de Leonel Moreira, pero todo se fue al traste, llevamos seis clásicos seguidos con al menos un expulsado, esto no puede seguir así. Si bien es cierto la Liga muchas veces no aprovechaba, las cosas no van a ser así siempre.

Como saprissista quiero ganar todo, perder tan sin gracia contra Herediano y la Liga me dio un mal sabor de boca, se vio un equipo displicente, enfiestado y sin ganas de jugar.

LEA MÁS: Así queda programada la segunda jornada, con partidos desde martes hasta jueves

En un sábado lluvioso, el tetracampeón inició su camino hacia el pentacampeonato de la misma forma de como lo hemos hecho en otras temporadas, horrible. El encuentro ante Sporting fue un espejo del partido de la Recopa, otro gol de chiripa y después un vendaval de goles de los paveños, solo que esta vez, el expulsado fue del equipo local.

Me da pereza leer a aficionados justificando la actitud asquerosa del equipo con el cuento de “así iniciamos siempre y después levantamos”, no señores, un equipo cuatro veces campeón no tiene excusas para iniciar tan mal un torneo, tres derrotas seguidas, algo que no ocurría desde el 2022.

Entiendo que venimos fríos, que no tenemos portero y solo un poquito la excusa barata del “ritmo”, pero no es suficiente, se nos fue el mejor hombre en la delantera y el reemplazo se lesionó en la pretemporada, ¿cuál es el plan B?

Señores pónganse serios, en este campeonato lo MÍNIMO es llegar a la final y no les acepto no llegar a la final en la Centroamericana de Concacaf, mucha fiesta y celebración, ya es hora de morderse morados.