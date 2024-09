La opinión del morado: ¡Qué los liguistas sigan celebrando los triunfos del Estelí!

Saprissa sacó el empate en Alajuela a pesar de los cambios de Vladimir Quesada. (Rafael Pacheco Granados)

En las últimas semanas, los morados hemos presenciado el peor fútbol en más de 2 años en nuestra institución.

Sin ir más lejos, en el partido del jueves pasado por la Copa Centroamericana jugamos terrible, fue equipo haciendo aguas en todas sus áreas, ¿sacamos el resultado?, sí, de hecho, terminamos de primeros y nada tiene sentido en el torneo, claro que Guanacasteca nos ayudó derrotando a nuestro némesis del norte, pero aún así, no se explica que el equipo en crisis pudiera lograr lo mismo que la “Superliga Deportiva Alajuelense”, invicta del torneo.

El ambiente entre nosotros los aficionados estaba lleno de pesimismo para el día de ayer, todo sobre el papel daba para un banquete liguista en una nublada tarde de domingo, nuestro equipo entre el fútbol horrible, las lesiones y el terrorismo dentro del cuerpo técnico no le daba para sacar un resultado en El Llano, pero pasó algo de la mano de un jugador al cual me he encargado de criticar y mucho, pero no puedo ser tan mezquino y negar que, de alguna forma milagrosa, aparece cuando menos se lo espera y ha sido nuestro salvador en los últimos 2 partidos como lo es Ariel Rodríguez.

De las que no nos podemos salvar son las decisiones del tío favorito de todos, Vladimir Quesada, pues ayer en la segunda parte no solo se dedicó a defender el resultadazo que teníamos, sino que hizo los peores cambios que he visto en muchísimo tiempo, matando todo el ímpetu de ataque del equipo y como consecuencia de esto, y de un cambio ofensivo de Guima, llegó el empate y por acción directa del Eterno, no perdimos el partido.

Ahora, volviendo a mis raíces fanáticas, me encanta el desprecio que Esteban Alvarado muestra ante el club manudo, les baila, se crece dentro de los 4 palos, les demuestra que es un porterazo y que merece esa titular más que nunca y cuidado y no, un llamado a la Selección Nacional.

Siguiendo con mi discurso, no es posible que existan más empates que victorias de la Liga en clásicos, es un dato realmente risible y aún más considerando que de la totalidad de empates, solamente 36 han sido en nuestra casa, paternidad total, ¡qué sigan celebrando los triunfos del Estelí!