La Opinión del morado: Salió un nuevo equipo en la primera, el de “Los lloriquines”

Antes de ahondar en los resultados de la semana del Monstruo morado, debo de confesar que tanta polémica extra-cancha me tiene sumamente cansado y denota un claro miedo al dominio saprissista del medio local.

Parece una campaña dirigida por malos perdedores para desviar la atención a cualquier costo, por un lado tenemos al aficionado disfrazado de dirigente manudo despotricando día y noche contra Saprissa, el señor ha de soñarse todos los días con nosotros, porque no existe una explicación racional ante sus constantes menciones, su nuevo fetiche, al parecer, es el mismo Vladimir, que no le hace daño pero ni a una cucaracha.

Su último disparate terminó con mayor ridículo ya que tanta mención del VAR le jugó en su contra cuando su equipo se vio altamente beneficiado contra el recién ascendido, la Liga del pasado, la que sí fue ganadora.

El otro personaje es el del famoso circo que lleva años en sus benditas campañas de victimización, donde tiran piedras a diestra y siniestra y son los que tiene el techo de vidrio más grande del campeonato.

Señores florenses, van para tres años sin salir campeones y cuatro de no tener un equipo decente que gane campeonatos con mérito y no por chiripa, es hora de que tanto en Heredia y Alajuela se concentren más y lloren menos, así tal vez en diciembre la distancia no será de 12 y 11 campeonatos respectivamente.

Las cosas se ganan en la cancha, ¿hay errores? Claro, Saprissa, Herediano y Alajuelense se vieron favorecidos en las ultimas dos jornadas, pero la bulla la hacen los mismos de siempre, basta. Igual los han perjudicado en su momento.

En fin, Saprissa sigue jugando horrible, pero sacamos los resultados de la mano del eterno, los fallos arbitrales y el poder de la amistad, que este último está en su máximo apogueo, ya que no se explica cómo un jugador profesional como Orlando Sinclair bota un gol hecho y procede a anotar goles con dificultad alta en un escenario que por 20 años nos fue esquivo y ahora no es más que nuestra cancha potrero de entrenamiento, nada tiene sentido en nuestro poderoso campeonato.