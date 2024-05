La opinión del morado: “Vamos camino a la 40”

Javon East con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los mejores delanteros del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Qué semana tan redonda la que tuvimos los morados, mamita querida. Un triunfo contundente en Ciudad Quesada contra nuestro rival de las semis nos impulsó para la lucha final por el liderato. Pocas veces había visto un Saprissa tan dominador y contundente como el que se vio contra San Carlos.

No puedo dejar de alabar esa dupla delantera que tenemos. Bendito sea el día en el que un gerente deportivo español se dedicó a hacer su trabajo (y no a vender humo) y fichó en el Invierno 2022 a una lista de nombres que nos han dado cantidad enorme de alegrías, un tricampeonato y por supuesto, estar a las puertas del tetra. Ángel Catalina, sos más que bienvenido en nuestra institución.

En la jornada de futbol de este domingo, se terminó de confirmar lo que ya muchos sabíamos, el liderato morado era inevitable.

Nuestro equipo viene en alza, muchas de nuestras figuras más importantes están en un nivel supremo, pero tengo que destacar la enorme labor que hace Javon East en la cancha, es nuestro mejor delantero en muchísimos años: Defiende, recupera, ataca y por supuesto, mete muchos goles.

El partido del domingo contra Santos de Guápiles, parecía de mero trámite, algo rápido para pensar en las semifinales, pero no fue así, fue complicado hasta el tonto penal que le cometen al jamaiquino, que, por cierto, desde la gradería se vio bastante feo como Orlando Sinclair realizó gestos despectivos cuando Mariano Torres, mi capitán, pidió el penal.

Ese muchachito mete goles de vez en cuando, pero no tiene la menor autoridad de hacer reclamos y mucho menos a uno de los mejores extranjeros que han llegado al país, respeto ante todo Orlando, esperemos que Vladimir lo haya notado y tome las medidas del caso.

Se viene lo bonito del campeonato, se viene el cuadro norteño con el verdugo nuestro que tantos goles nos anota, hay que cuidar esa defensa y no salir confiados a la cancha.

De los rivales no hablo, pero noto a un Alajuelense diferente bajo el mando de Guima. A tener cuidado que la afición no solo desea la 40, si no que la exigimos. ¡Vamos por el tetra!