La peligrosa y polémica razón por la que el posible nuevo fichaje de Alajuelense habría salido de Colombia

Iago Falque ya conoce el estilo de Alexandre Guimaraes tras jugar en el América de Cali en el 2022. Foto: @espinalpipe

El volante español Iago Falque estaría muy cerca de convertirse en el primer fichaje de Liga Deportiva Alajuelense para el Apertura 2024, pero lo que pocos saben es que su última experiencia en Colombia terminó de forma polémica y hasta peligrosa.

Así lo explicó el sitio web del Diario Marca, en su versión colombiana, que relató semanas atrás, en medio de los rumores de que Falque volvería al club América de Cali, que su paso de 2023 no terminó nada bien.

Según la nota, el 18 de agosto del 2023, dos motociclistas interceptaron la camioneta del español, en apariencia para asaltarlo, y en la fuga le dispararon varias veces, pero ninguna persona resultó herida. En el momento del incidente, era su chofer manejaba el carro, ya que el jugador se encontraba en el centro deportivo del equipo.

Eso dio para que el europeo terminara su contrato con el América anticipadamente dos semanas después, se devolviera a España y desde ese entonces lleva nueve meses sin jugar, pero meses después el periodista Jaime Dinas, en el programa Blu Deportivo, de la emisora Blu Radio, contó que el atentado sería por otro motivo.

“Hizo estragos en Cali, una cosa impresionante. Se metió con la señora de un hombre muy apoderado de Buenaventura y tuvo que salir corriendo. Pero tuvo que salir corriendo porque, si no, lo descabezaban y no quiero tocar en profundidad el tema”, citó el comunicador en enero.

A principios de mayo de este año fue que surgió el rumor de que Falque volvería al América, esto revivió la situación y uno de los que no estuvo de acuerdo con su regreso fue Javier Fernández Franco, narrador y periodista de los canales RCN y WIN Sports.

“Algunos hombres piensan que, haciendo lo que hizo Iago Falque, se sienten más hombres. Y, para mí, eso es falta de hombría. Ellos saben a qué me refiero, no soy de tocar ese tipo de temas por aquí. ¡Qué mal ejemplo que Falque llegue al América! Mal ejemplo del tema persona, no futbolístico... El señor Iago Falque tuvo que salir, corriendo, de la ciudad de Cali, porque no solo cometió errores con sus colegas y compañeros de equipo, sino con otras personas”, enfatizó.

Finalmente su llegada al equipo colombiano se cayó y ahí fue cuando la Liga entró en escena, ya que medios como RCN informaron que estaban en conversaciones para ficharlo.

Falque en el 2022 fue dirigido por Alexandre Guimaraes en el América, por lo que el técnico ya que conoce de su potencial dentro de la cancha, pero también debe conocer esos temas extrafutbolísticos.