La picante dedicatoria del hijo del Machillo Ramírez a un periodista tras el campeonato de Alajuelense

Andrés Ramírez, hijo de Óscar “Machillo” Ramírez, tiró una de las frases más picantes en la celebración de Alajuelense del campeonato 31 tras derrotar 3-1 al Saprissa este sábado.
En un video que se viralizó en redes sociales, el muchacho que además es parte del cuerpo técnico rojinegro, le dedicó el título a algunos periodistas que hablaron de su papá y lo quisieron hacer por menos.
El picante mensaje de Andrés Ramírez
“Un saludo a todos los que dijeron que estaba desactualizado el hombre y que ocupaba vinitos para hablar con Elián Quesada. Ya ese periodista sabe quién es y a todos los que dijeron que la Liga aburría”, tiró duro.
Luego aparece Machillo al lado y lo señaló llamándolo: “El desactualizado, veánlo, ahí se la dejo”, lanzó el muechacho quien era de los más felices este sábado.
La mano derecha del Machillo Ramírez
Andrés fue de gran ayuda para el Machillo, le ayudaba en diversas tareas, especialmente tecnológicas, como edición y grabación de videos, así como en los análisis que realizaba.
