La picante dedicatoria del hijo del Machillo Ramírez a un periodista tras el campeonato de Alajuelense

Hijo de Machillo Ramírez picó con una dedicatoria a periodistas que hablaron de su papá y su nivel de preparación

Por Sergio Alvarado

Andrés Ramírez, hijo de Óscar “Machillo” Ramírez, tiró una de las frases más picantes en la celebración de Alajuelense del campeonato 31 tras derrotar 3-1 al Saprissa este sábado.

En un video que se viralizó en redes sociales, el muchacho que además es parte del cuerpo técnico rojinegro, le dedicó el título a algunos periodistas que hablaron de su papá y lo quisieron hacer por menos.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Machillo Ramírez devolvió el título a Alajuelense tras cinco años en seco. (JOHN DURAN/John Durán)

El picante mensaje de Andrés Ramírez

“Un saludo a todos los que dijeron que estaba desactualizado el hombre y que ocupaba vinitos para hablar con Elián Quesada. Ya ese periodista sabe quién es y a todos los que dijeron que la Liga aburría”, tiró duro.

Luego aparece Machillo al lado y lo señaló llamándolo: “El desactualizado, veánlo, ahí se la dejo”, lanzó el muechacho quien era de los más felices este sábado.

Andrés Ramírez, Óscar Ramírez, Wardy Alfaro y Bryan Ruiz observan compartieron criterios antes de la última práctica de Liga Deportiva Alajuelense previo al clásico de este lunes 21 de abril.
Andrés Ramírez (izquierda) sacó pecho por su papá, Óscar Ramírez. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

La mano derecha del Machillo Ramírez

Andrés fue de gran ayuda para el Machillo, le ayudaba en diversas tareas, especialmente tecnológicas, como edición y grabación de videos, así como en los análisis que realizaba.

