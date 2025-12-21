La picante dedicatoria del hijo del Machillo Ramírez a un periodista tras el campeonato de Alajuelense

Andrés Ramírez, hijo de Óscar “Machillo” Ramírez, tiró una de las frases más picantes en la celebración de Alajuelense del campeonato 31 tras derrotar 3-1 al Saprissa este sábado.

En un video que se viralizó en redes sociales, el muchacho que además es parte del cuerpo técnico rojinegro, le dedicó el título a algunos periodistas que hablaron de su papá y lo quisieron hacer por menos.

Machillo Ramírez devolvió el título a Alajuelense tras cinco años en seco. (JOHN DURAN/John Durán)

El picante mensaje de Andrés Ramírez

“Un saludo a todos los que dijeron que estaba desactualizado el hombre y que ocupaba vinitos para hablar con Elián Quesada. Ya ese periodista sabe quién es y a todos los que dijeron que la Liga aburría”, tiró duro.

Luego aparece Machillo al lado y lo señaló llamándolo: “El desactualizado, veánlo, ahí se la dejo”, lanzó el muechacho quien era de los más felices este sábado.

Andrés Ramírez (izquierda) sacó pecho por su papá, Óscar Ramírez. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

La mano derecha del Machillo Ramírez

Andrés fue de gran ayuda para el Machillo, le ayudaba en diversas tareas, especialmente tecnológicas, como edición y grabación de videos, así como en los análisis que realizaba.

