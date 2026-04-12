La pieza que le faltaba al Saprissa y que por fin aparecerá ante los coyotes de Liberia

Fidel Escobar no estaba con Saprissa desde la final del Apertura 2025 ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Saprissa juega este domingo a las 3 p.m en la Cueva ante el Municipal Liberia, por la jornada 15 del Clausura 2026, juego que define mucho en la tabla de posiciones.

Una de las noticias destacadas es el regreso a la convocatoria del panameño Fidel Escobar, quien estará en el banquillo de suplentes por primera en lo que va del año.

El “pana” no jugaba desde la final del Apertura 2025 ante Alajuelense, en diciembre y desde entonces una lesión por una hernia lo sacó cuatro meses de las canchas.

Los morados salen con un once potente en el que buscarán acercarse a Herediano en el primer lugar de la tabla.

Abraham Madriz; Ricardo Blanco, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeoff Azofeifa; Jefferson Brenes, Gerson Torres, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Mariano Torres.