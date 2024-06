La revelación que le hizo Johan Venegas al liguismo en su carta de despedida luego de dejar Alajuelense

Johan Venegas se despidió de la afición de Alajuelense con una carta en sus redes sociales. (Fanny Tayver Marín)

Johan Venegas envió un último mensaje hacia Alajuelense y su afición luego de que anunciara su salida de la institución tras finiquitar su contrato, al que le restaban seis meses.

En una historia en Instagram, el Cachetón publicó una carta en la que afirma que León es el club en el que siempre quiso jugar de niño.

“Gracias a la Liga por dejarme vivir esta experiencia en su club, desde niño siempre soñé en jugar en LDA y vestir la rojinegra. Siempre fui un jugador entregado, determinado y siempre dispuesto a dar la milla extra.

“Cierro esta etapa donde hemos compartido momentos felices y momentos no tan buenos, sin embargo, siempre procuré de lar mejor de mí”, destaca.

Venegas agradeció a todos en el cuadro erizo, desde jugadores, personal administrativo, cuerpo técnico y demás personas, además de cerrar con otra frase.

“La vida está llena de etapas, de situaciones positivas y de situaciones que nos hacen crecer independientemente de la situación. Dios siempre ha respaldado caso paso que he dado en mi carrera y sé que ahora no será la excepción. Emocionado por conocer qué tiene Dios para mí y mi familia en el futuro y confiado en su voluntad, que es perfecta y no añade tristeza.

“Manudos gracias por todo. Son una grandísima afición”, cierra la nota.

A Johan se le ligó con Herediano, pero ahora parece que sus destino está cerca de Guanacasteca.

