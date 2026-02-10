La Sele Sub-17 de Costa Rica sufre ante Puerto Rico, pero amarra el boleto al Mundial

La Selección sub-17 de Costa Rica clasificó este martes al Mundial de su categoría tras empatar 0-0 ante Puerto Rico, resultado con el que acabó líder por diferencia de goles.

Los ticos tuvieron un partido complejo, intenso, en el que hasta el último minuto estuvieron pendientes de amarrar el pase a la copa del mundo de Catar, que se jugará entre octubre y noviembre del 2026.

Akenai Samuels fue una de las figuras de la Selección Sub-17 de Costa Rica. (Concacaf.com/Concacaf.com)

El juego de este martes no tuvo nada que ver con el paseo del sábado anterior ante Islas Vírgenes Británicas, en el que los ticos dieron una paliza monumental de 26-0, ni tampoco con el 9-0 ante Islas Turcas y Caicos.

Los boricuas, a los que solo les servía el triunfo para ir a la Copa del Mundo, demostraron ser una selección ordenada, con conceptos claros y que, en algunos momentos, puso en serios problemas a la Sele.

El juego se disputó en las instalaciones del Complejo Deportivo de la Fedefútbol, pero la ventaja de la localía no fue un factor fundamental para poder sacar la ventaja.

Akenai Samuels fue el jugador que más la pulseó por los ticos, con varios remates peligrosos; incluso le anularon un tanto en el tiempo de reposición por posición prohibida.

De esta manera, la Sele repite su participación para un mundial que ahora se juega cada año y se disputará en Catar hasta el 2029.