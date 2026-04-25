Las malas noticias no acaban en Alajuelense y otro de sus jugadores deberá pasar por el quirófano

Isaac Badilla se une al grupo de lesionadosn de Alajuelense, (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las malas noticias siguen a la orden del día en Alajuelense, este viernes reportó que otro de sus jugadores, Isaac Badilla, deberá ser operado.

Los erizos confirmaron que el jovencito, de 17 años, será operado en los próximos días, con lo que confirman una baja en su alicaída defensa.

“El jugador Isaac Badilla presenta una ruptura completa del ligamento de Lisfranc, ubicado en el empeine del pie.

“El futbolista deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. El tiempo estimado de recuperación se valorará de acuerdo a su evolución”, detallaron.

El tiempo de recuperación aún no está claro, pero es claro que tomará varios meses.

Badilla se une a un grupo grande de lesiones de seriedad como Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos y Malcom Pilone, por roturas de ligamentos de rodilla en esos casos.