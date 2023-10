Las sorprendentes cifras que demuestran cómo Orlando Sinclair se transformó con Vladimir Quesada

Orlando Sinclair cerró la goleada de Saprissa en el Fello el sábado. (JOHN DURAN)

Orlando Sinclair, atacante de Saprissa, está viviendo de la mano del técnico Vladimir Quesada toda una transformación en su fútbol.

Y es que en este torneo, de la mano del entrenador tibaseño, ha logrado sus mejores números.

Las cifras del atacante no mienten, este campeonato ya suma siete goles, lo que lo convierte en el mejor en su carrera con los morados, su nivel claramente se potenció desde que su actual técnico tomó el banquillo tibaseño.

Los datos publicados por los periodistas de Deportes Repretel Alexánder Gaitán y Estefan Monge, muestran que el cambio se dio con Vla, pues con Jeaustin Campos y Mauricio Wright sus estadísticas eran muy diferentes.

Con Quesada, Orlando lleva 40 juegos, en los que ha marcado 20 goles y puesto siete asistencias, para un promedio de un gol cada 75 minutos.

Con Jeaustin era otro mundo, aunque con una cantidad de partidos similar. En 34 juegos hizo cinco goles y dos asistencias, con lo que anotó cada 312 minutos. Mientras que con Wright tuvo 28 juegos, seis goles y dos asistencias, para un promedio de un gol cada cada 227 minutos.

Orlando Sinclair vive uno de sus mejores torneos en el Saprissa

Otro dato a considerar es que Sinclair es suplente con los morados, según las estadísticas de Unafut, apenas ha sido titular en un partido de 14 que ha disputado en el torneo nacional, lo que habla de su efectividad, en los ratitos que juega se está mostrando realmente efectivo.

“La verdad que el profe me ha dado mucha confianza, tal vez he jugado un poco más suelto y también creo que la experiencia que ya tengo me ha dado como esa ubicación, saber dónde estar, antes tal vez no tenía esa ubicación tan de un nueve. Los partidos me han dado esa experiencia de saber estar en el lugar justo y concretar el entrenamiento que hago en las semanas”, explicó.

De hecho, varios de los tantos del atacante son del típico nueve, en rebotes o pases que le ponen para que mate en la última jugada, en la que un compañero lo encuentra mejor ubicado.

Vladimir Quesada ha potenciado a jugadores Orlando Sinclair este torneo. (MAYELA LOPEZ)

“Creo que la clave ha sido la competencia sana de todos, somos solidarios, además, porque cuando tenemos a un compañero mejor posicionado se la damos para que haga el gol. Esa es la clave para que estemos muy unidos, eso es en beneficio de todos”, comentó.

El buen momento en la red no es cosa solo de Orlando, su competencia sigue el mismo paso, por lo que todos se han visto bien. Ariel Rodríguez tiene nueve tantos, mientras que Javon East ocho.

Al final las cifras demuestran que al menos en el caso de Sinclair, con una cantidad de partidos similar, Vladimir lo ha entendido como posiblemente otros técnicos en su momento no lo hicieron.