Leonardo Cova lanzó su frase más sincera en medio de la emoción que vive Guanacasteca

Leonardo Cova es muy sincero sobre la situación de Guanacasteca. (LEONARDO HERNANDEZ/Facebook ADG)

En Nicoya y otras regiones del país, los aficionados de la Asociación Deportiva Guanacasteca se sienten felices de la vida, sacando pecho porque regresarán a primera división; sin embargo, desde la casa pampera son los primeros en llamar a la calma.

Leonardo Cova, gerente de Guanacasteca, fue muy sincero al hablar con La Teja, pues si bien lo conseguido este jueves es la oportunidad que estaban esperando, aún no pueden cantar victoria.

“Fijate que todos estos requisitos se cumplieron en tiempo y forma, antes del 31 de mayo, que era el plazo. Eso lo piden cada año la Federación, entregamos todos los documentos, dimos certificaciones de la gradería, iluminación, cosas por hacer y, simple y sencillamente, ahora solo estamos esperando el tema de la deuda con la Caja para poder salir adelante (una deuda de 63 millones que están negociando)”, detalló

La gran ventaja en este momento, es que la bola pasó a estar del lado de la ADG, y ahora la posibilidad de volver está en sus manos, en su propio trabajo y esfuerzo.

“Cuando se conoció la noticia en el pueblo se volvió una fiesta total, lo que vi es que hay mucha alegría, un positivismo muy grande, pero esto, a su vez, refleja una responsabilidad aún más grande, porque bien lo dijiste ahora, la bola está de nuestra parte, tenemos que cumplir los que ahora nos piden para poder jugar en primera división”, expresó.

Cova sabe que el partido todavía no está ganando; en este momento, lograron remontar, pero sabe que no se pueden confiar y que después de tanto esfuerzo no lo pueden dejar ir luego de tanta lucha.

“Es así, es verdad, aún no volvemos, hay que ser muy conscientes con la gente, nosotros tenemos la oportunidad de regresar a la Primera División, hoy está en nuestras manos poder regresar cumpliendo todos los parámetros, entonces ahí está la oportunidad”, dijo.

Guancasteca lucha para volver a primera división. (Leonardo Hernandez/Facebook ADG)

Si el club logra cumplir todos los requisitos y concreta el regreso, Leonardo reconoció que sí evalúan pedir un tiempo para poder prepararse de cara el torneo y no entrar en desventaja por el tiempo de preparación con otros clubes.

“Queremos tratar de obtener esa equidad deportiva, que se nos pueda otorgar ese margen para poder preparar el equipo. Esta opinión ya es muy personal, ya no es ni de ADG ni de lo que está pasando, pero si lo de Santos resultara positivo (también tiene su caso en el ICODER), yo creo que también tendríamos otro tiempecito.

“Decirte un tiempo real sería imprudente de mi parte, ahí son los abogados los que puedan ver los alcances que tengan toda la resolución, yo puedo pedir una carta de deseos, ya lo que me quieran dar, es lo que la ley va a marcar”, comentó.

A pesar de que entrarían en una desventaja evidente, por las ganas de jugar, hasta valorarían entrar al campeonato de una vez, sin el mismo tiempo de preparación, aunque esperan que no sea el caso

“Claro que estaríamos en desventaja, pero estamos acostumbrados a remar contra corriente y esperemos que la ley esté de nuestro lado. Hablo de una equidad deportiva, no habló de nada administrativo, esperemos que se nos pueda cumplir eso”.