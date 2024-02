Leonel Moreira fue de frente sobre los motivos que lo tienen lejos de la Selección de Costa Rica

Leonel Moreira fue designado como el mejor portero de la Copa Centroamericana 2023. (Rafael Pacheco Granados)

El 3 de junio del 2022 fue la última vez que Leonel Moreira jugó un partido con la Selección de Costa Rica en la derrota 2-0 ante Panamá por la Copa de Naciones, posteriormente fue convocado al repechaje ante Nueza Zelanda rumbo a Catar 2022 y luego no volvió más.

Osito no fue convocado al Mundial ni a la Copa Oro 2023 a pesar de atravesaba un buen momento deportivo, en la última etapa de Luis Fernando Suárez en la Tricolor desapareció y en el arranque de Gustavo Alfaro tampoco regresó.

Para periodistas, aficionados y personas en el fútbol llama la atención que el guardameta de Alajuelense de repente dejó de contar en la Sele, hubo cambio de técnicos, de Comité Ejecutivo y ni así es llamado.

“No sé, no sé, no sé... Pero lo importante es que estoy ahí. Estoy apuntando a la Selección siempre, trabajando en mi equipo de la mejor manera y cuando llegue la oportunidad, una vez más tratar de demostrar por qué he estado muchos años en Selección y aún así sigo trabajando como si fuera la primera vez”, destacó este domingo tras el partido ante Grecia.

La edad tampoco sería un motivo, Leo tiene 33 años, apenas uno más que Kevin Briceño y Aarón Cruz, dos de los metas convocados para el amistoso ante El Salvador de la semana pasada. El jugador afirma que no sabe si es que adentro de la Sele le cobran algo.

“No sé, la verdad así como muchos están sorprendidos, yo también. No sé qué es lo que pasa, pero yo no voy a caer en desesperación, sino que voy a seguir trabajando. El momento va a llegar y en el momento en que llegue, como siempre lo he hecho, voy a tratar de aportar mi granito de arena”

“¿Merezco estar en la selección? Sí. ¿Por qué no? Todos tenemos una oportunidad para ir a la Selección. Creo que he trabajado de la mejor manera, al igual que todos los compañeros que han tenido su oportunidad”, explicó.