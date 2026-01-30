Leonel Moreira tras derrotar a Cartaginés: “Siempre creímos en lo que veníamos haciendo”

Sporting, finalmente, vio la luz y lo hizo con dos exfiguras brumosas, Marco Ureña y Jossimar Méndez, autores de los tantos con los que triunfó ante Cartaginés.

La dupla ofensiva la pegó en la gramilla del Fello Meza, la cual conoce bien, y aparecieron para hacer efectiva “la ley del ex”, esa que parece casi obligatoria en ocasiones.

Leonel Moreira fue figura en Sporting este jueves ante Cartaginés. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Ureña fue muy incómodo para la zaga brumosa, así como Méndez y hasta Jesús Batiz, otro exjugador blanquiazul que no supieron cómo frenarlo nunca.

Leonel Moreira sostuvo a Sporting en un partido bravo

Otra figura que destacó fue Leonel Moreira, quien en uno de los partidos más bravos del torneo apareció con tapadas importantes y explicó la clave para volver a ganar.

“Seguimos creyendo en lo que veníamos haciendo; lo que ocupábamos era esto, tratar de definir las que nos quedaban. En los partidos pasados siempre empezamos perdiendo y eso nos complica; siempre es más difícil venir contra corriente.

“Hoy se nos dio el partido. La idea nuestra es seguir trabajando por la línea que estamos y creo que hoy se nos hizo un bonito partido y ganar como lo hicimos”, explicó.

La idea de Carevic empieza a reflejarse

Para Leo, el equipo se siente cada vez mejor con la idea de Andrés Carevic.

“Esto es lo que estamos fomentando, seguir creyendo, haciendo las cosas de la mejor manera, tratando de ir creciendo como equipo, como familia e ir puliendo lo más importante, que es la idea del profesor”, añadió.

Colmillo, experiencia y seguridad bajo palos

El arquero además supo manejar los tiempos del juego con inteligencia, mostrando colmillo para quemar el reloj cuando era necesario.

“Es lo que me toca a mí, darles esa seguridad a los compañeros, tratar de dejar el marco en cero, eso es lo que me toca siempre, pero lo importante es que logramos salir victoriosos”, expresó.

