Liberia no cumplió el favor que tanto pedían en el Saprissa ante el Cartaginés

Christopher Núñez fue el héroe del Cartaginés ante Liberia. (shu/Shutterstock)

Cartaginés triunfó en Liberia 1-0 y cumplió con su responsabilidad de ganar y hasta se metió en el segundo lugar del torneo.

El favor que tanto esperaban en el Saprissa que les podía hacer Liberia no llegó, aunque hay que reconocerles el esfuerzo y profesionalismo que le metieron aunque ya no se jugaban nada en el torneo.

Los brumosos tienen un partido más que Alajuelense, que jugará este domingo con Santa Ana y con solo un empate volvería a ser sublíder.

Por algunos momentos los pamperos ilusionaron a los morados que les podían echar una mano y hacerles el favor que todos pedían, pues por lo que se veía al arranque el partido los liberianos estaban dispuestos para jalarse una torta.

El primer tiempo brumoso fue irreconocible respecto a lo que han hecho este torneo, era un equipo timorato, impreciso, sin confianza con la pelota y que hasta suerte tuvo cuando el árbitro Adrián Chinchilla no pitó un penal clarito para los locales al minuto 4.

Al final, este Cartaginés demostró ser diferente pues aún en los momentos complicados pudo recomponer, dar un golpe de timón y sacar el resultado que necesitaba, con el que sigue manejando el destino en sus manos.

A diferencia de otra veces, las vibras esta vez podían decirse que era más pesadas: había una afición gigantesca deseándoles el mal, una derrota, implorando por una cartaga que no llegó, que se quedó solo en las ilusiones de los saprissistas.

Christopher Núñez se lució con un golazo. (shu/Shutterstock)

Ni siquiera bajas sensibles antes del partido como la de Marco Ureña pesaron, una de las mejores fichas este torneo no pudo estar, pero en su lugar aparecieron otros, el ídolo azul del momento, el muchacho que brilló cuando más se necesitaba.

Al primer tiempo lo mejor que podían hacer los visitantes fue lo que hicieron, darle vuelta a la página y salir a la etapa complementaria con otra idea, con otra actitud, con el hambre que los podía dejar en zona de clasificación.

Se necesitó una jugada, un momento de brillantez para cambiar todo y se dio a los 52 minutos cuando se unió el diez con Kenyell Mitchell, los que pudieran ser hasta el momento las dos figuras del certamen blanquiazul.

La manera cómo el chamaco de 20 se dio vuelta por el lado izquierdo del área liberiana fue brillante, tras recibir la pecosa de Diego González en un saque de banda.

Al tomar el balón dejó mareado a Barlon Sequeira en dos ocasiones, con solo dos movimientos de cuerpo se quitó tres marcas y filtró un pase para Núñez que también lo hizo todo bien para cerrar una jugada de pura fantasía.

Kenyell Mitchell fue el arquitecto del gol del Cartaginés. (shu/Shutterstock)

Chris protegió el balón con su cuerpo, para que otras dos marcas siguieran de largo y ya en el área definió de forma magistral con un toque de borde interno al otro palo, ante el precisado achique de Anthony Monreal.

Luego los brumosos tuvieron para hacer mucho más, Mauro Quiroga falló una oportunidad de manera increíble frente al marco, apenas dos minutos después del gol y luego el hondureño Jesús Batis tuvo una que tiró sobre Monreal que parecía que entraba, pero que se fue por poco, era el 2-0 cantado.

Liberia hasta terminó con uno menos por la roja de Malcom Pilone, por una jugada en la que le dejó el pie a Jostin Daly en una barrida en la media cancha que se revisó en el VAR.

Los locales pulsearon la igualada, pero no tuvieron ni la fuerza o ideas para armar jugadas claras, por más que algunas figuras como Daniel Colindres quisieran hacerle un favor a su exequipo no fue el caso, no hubo cómo.

Cartaginés sigue sólido en zona de clasificación, mientras que a los morados para la última jornada le tocará pasarle las súplicas a Sporting, a ver si ellos le hacen el favor que tanto necesitan.