Torneo Nacional

Liberia enciende las alarmas tras llevar al hospital a Mauricio Villalobos por brutal acción ante Herediano

Liberia se tuvo que mover rápido para llevarse Mauricio Villalobos al hospital por un golpe muy duro que sufrió ante el Herediano

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Por Sergio Alvarado
Heredia vs Liberia
Mauricio Villalobos se fue al hospital por un golpe fuerte en el encuentro ante Herediano. (Mayela López/Mayela López)

El Municipal Liberia tuvo que moverse rápido para trasladar al hospital al volante Mauricio Villalobos por un duro golpe que sufrió en el partido ante el Herediano.

Durante el primer tiempo del encuentro, a los 15 minutos, el defensor florense Everardo Rubio le dio un rodillazo muy duro en la cara a Villalobos, quien cayó pesadamente. A pesar de lo aparatoso, solo le sacaron tarjeta amarilla al rojiamarillo.

Al volante liberiano hubo que atenderlo en la cancha por el impacto; este siguió jugando, pero diez minutos después se sintió mareado, a consecuencia del golpe, por lo que fue sustituido de una vez.

Al llegar a la banca, lo revisaron y se determinó que había riesgo de conmoción cerebral, por lo que la variante no contó dentro de las reglas estipuladas por FIFA en esos casos. Además, tenía un golpe en su mandíbula.

Tras la revisión, el club informó que se llevaron al jugador al hospital San Vicente de Paul en Heredia. “El futbolista va estable. Se lleva al centro médico para una observación adecuada. Va acompañado por personal del club”.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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