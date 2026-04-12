Liberia le dio un golpe insospechado a Saprissa y puso a sufrir a las dos aficiones más grandes del país

Saprissa se la peló en grande y Tomás Rodríguez y Jefferson Brenes fueron los grandes villanos. (JOHN DURAN/John Durán)

Liberia dio un golpazo de esos memorables, por primera vez desde el 2009 triunfó en el estadio Saprissa, ganó 2-1 y recuperó el cuarto lugar de la tabla dejando de lado a Alajuelense, que otra vez quedó fuera de zona de clasificación.

El partido era particular, porque muchos resultados están conectados entre sí eso hace que otros rivales se pongan otras camisetas según les convenga.

Por un lado Herediano deseaba que los pamperos sacaran puntos, dado que así ampliaría su ventaja en el primer lugar, a tres o cuatro puntos con solo nueve por disputarse.

Por el otro lado, por raro o ridículo que parezca, los manudos tenían que ponerse la morada, sin pensar en el clásico de la próxima semana, porque un triunfo aurinegro los mandaba otra vez al quinto lugar.

Ver cómo Tomás Rodríguez mandó el penal por las nubes pudo generar risas de parte de muchos, pero al ver caer la bola, se acordarán que ese gol les beneficiaba a sus intereses, en la situación que está el León había que prescindir de esos gustos.

La manera cómo el canalero la voló es una muestra de las decisiones erradas que cuentan en partidos, cuando se antepone lo indivual a lo grupal.

En Saprissa eligieron “darle confianza” a un jugador, tal vez pensando en la opción de que pueda lucirse para ir al Mundial, que ir a la segura. Tenías a Mariano Torres en la cancha, el partido estaba 0-0, puede sonar fácil cuestionar, pero la opción más segura era esa.

El pana se paró en el punto de penal y le metió un bombazo que la mandó muy lejos del arco, ni cerca, el jugador se quedó con un gesto incrédulo mientras que el aficionado en el estadio se puso a silbar.

John Paul Ruiz anotó el segundo gol Liberiano. (JOHN DURAN/John Durán)

Tras la acción a Tomás le silvaron cada vez que tocaba la bola y el técnico Hernán Medford sacó a calentar a Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.

No le tiremos toda la responsabilidad al Pana, porque si bien es claro esa fue la opción más clara, Saprissa tuvo más de 25 remates a marco y todas afuera, unas ni cerca y en otras el arquero Anthony Monreral se lució con par de tapadones.

Fue el mismo cuento que la semana pasada, tener mil opciones para matarla, pero no hay quién la eche, en esta ocasión no hubo un portero o un defensa que la regalara y el rival, de mucho más calidad, no se cayó.

Las tortas más bien estuvieron al frente, porque los errores del Monstruo en el segundo tiempo no tienen nombre, es algo increíble e injustificable, por eso decimos que no se puede echarle la bronca de todo a Tomás.

La bola que regala Jefferson Brenes a Joaquín Hernández a los 63 es un ridículo, en salida le puso la bola en los pies al mexicano, este se fue solo, agarró salido a Abraham Madriz, le hizo un bañito pasándole la bola por encima y luego definió como crack.

Cardozo y Liberia sabían a lo que jugaban, esperaban atrás y jugaban con contras peligrosas, a eso apostó desde el primer tiempo y le salió de muy buena forma.

Cada vez que llegaban los pamperos generaban peligro real, a diferencia de un Saprissa que de nada le valía entrar al área rival, cuando nadie sabía qué hacer ahí.

El segundo debió terminar de indignar a los aficionados morados. No es posible que un solo jugador, John Paul, se enfrentó a cuatro y este terminó ganando y anotando.

Gerson Torres lo dejo irse, a Gerald Taylor le ganó a puro cuerpo en una carrera por la izquierda y luego definió entre las piernas de Madriz cuando salió a achicar. En la escuelita de fútbol enseñan cómo se achica en una jugada así.

El descuento llegó en la última, un tiro de esquina de Mariano Torres cayó a la cabeza de Waston, le ganó el viaje a Monreal y con un cabezazo, la especialidad de la casa, descontó, pero no hubo tiempo para más. Muy bien Liberia. Terrible Saprissa.