Liberia resbaló en Guadalupe y dejó en la cima a Alajuelense

Guadalupe y Liberia empataron 2-2 en el Colleya Fonseca. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Liberia dejó escapar el liderato del Apertura 2025 tras un empate 2-2 con Guadalupe FC, un punto que logró rescatar en tiempo de reposición.

Las pamperos llegaron a San José buscando una victoria para recuperar la cima en posesión de Alajuelense y más bien terminaron sufriendo con el colero de una forma muy inesperada.

El marcador deja dos lecturas posibles: la de los técnicos, quienes afirman que este es un campeonato muy parejo, o la que muchos se preguntan, ¿se estarán desinflando los pamperos?

De sus últimos cuatro partidos, perdieron dos y empataron uno, lo que equivale a ganar solo cuatro puntos de los últimos doce. Empatar en reposición podría dejar un buen sabor de boca a los aurinegros, pero si somos más exigentes con lo que podían alcanzar, se quedaron cortos.

Aquella fuerza de las primeras jornadas da la impresión que flaquea, que pese a las circunstancias al equipo se le están viendo las costuras apenas cerrando la primera vuelta.

Perder con Herediano y Alajuelense como visitante muchos podrían decir que no tiene nada de raro, que sería lo normal, sin embargo lo ocurrido en la casa del colero y recién ascendido se sale de esa norma en un partido que le costó más de lo imaginado.

Acabar el primero tiempo 2-0 no es algo que esperaban de parte de nadie y en eso el mexicano Joao Malek tiene mucho mérito, la gran figura de los josefinos, que conforme pasan las fechas demuestra que es un jugador de calidad.

El marcador se abrió por una jugada suya en la que demostró gran rapidez mental. Greivin Méndez filtró una bola al área que al azteca le llegó de espalda, la paró con zurda y la puso con derecha de una Lautaro Ayala que venía entrando por el centro del área y mató de un zurdazo.

Guadalupe llegó sin temores, a frenar una seguidilla de cuatro derrotas y al cierre del primer tiempo duplicó la ventaja con otro jugadón, esta vez de John Jairo Ruiz como en sus mejores tiempos cuando pasó por Saprissa o Herediano.

Malek llevó la “pecosa” al último cuarto de cancha, vio a John que venía entrando por la derecha solo, se la puso, este se quitó una marca y la puso en el otro palo con gran clase.

Para el segundo tiempo, cuando Liberia hizo variantes y apretó se vio mejor y no tardó mucho en descontar con Fernando Lesme a los 64, en una bola que le llegó por los aires y con su especialidad la clavó de un fuerte jupazo.

El paraguayo no fue titular este miércoles por una gripe, quisieron darle descanso, sin embargo al verse con el agua al cuello, tuvieron que sacarlo del banco y a darle.

Cuando parecía que los pamperos se iban a ir sin nada de Chepe, un error en una marca, le dio chance a Yeison Molina de poner el 2-2 a los 91, se le zafó a un rival que estaba pensando más en agarrarlo que en marcarlo bien y le salió muy caro.