Liberia revive de lleno en el torneo y ya le respira en la nuca a Alajuelense

Liberia derrotó 1-0 a Puntarenas FC este viernes. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Las épocas en las que Liberia era una calamidad en el Clausura 2026 y no le ganaba a nadie quedaron el pasado, más bien ahora está peleando de lleno por la clasificación.

Los pamperos triunfaron 1-0 en el estadio Lito Pérez ante Puntarenas FC, con lo que llegó a 18 puntos, los mismos que Alajuelense, pero como los manudos tienen mejor gol diferencia se quedan con el cuarto puesto.

Lo de los Coyotes ha sido toda una transformación, en marzo el equipo volvió a su mejor versión, suma diez de doce puntos posibles y le da para ilusionarse con repetir la hazaña de meterse por segundo torneo al hilo a semifinales.

El partido se resolvió por un gol apenas a los 10 minutos, un autogol de Ignacio Gómez, el cual el cuadro guanacasteco supo defender ante un rival que es el caso contrario, que se cayó de forma dramática en el certamen.

El Puerto en cada jornada va más para atrás, pierde más puestos y en marzo apenas lleva una de doce unidades y tres derrotas en fila, lo que ya enciende las alarmas.

En el gol que definió el juego, Yoserth Hernández mandó un centro al área, a la olla, José Joaquín Huertas pivotéo y la tiro frente al marco, donde entró Gómez a definir como si fuera un nueve, en una jugada insólita.

Posteriormente Anthony Monreal tuvo un partido relajado en el marco, sin sudarse aunque estaban jugando de visita, principalmente por la pésima definición de los locales que todas las pegaban desviadas.

Liberia ya metió presión a los de arriba, este sábado y domingo está por verse quién se puede alejar y quién no en la ruda lucha por meterse a las semifinales, a falta de cinco jornadas de la primera fase.