Liberia sigue sin encontrar el rumbo y Puntarenas FC le pintó la cara en su casa

Lo de Liberia ya preocupa, el equipo no es ni la sombra de lo que fue en el Apertura 2025, sigue sin encontrar el rumbo y ya hasta lo golearon en casa 4-1 ante Puntarenas FC.
La derrota impacta no solo por lo abultado del marcador, sino también por el rival: era el único que no había ganado en el certamen y lo hizo a expensas de un equipo perdido y sin rumbo este semestre.
En todo lo que va del campeonato, el Puerto apenas llevaba tres goles, uno menos de los que hizo apenas en un tiempo este viernes.
Nada le salió a los aurinegros. Todo arrancó con la expulsión de Waylon Francis a los 16 minutos tras la revisión del VAR y un primer tiempo discreto, sin mucho que decir.
Para el complemento todo se vino al suelo con el doblete de Kliver Gómez a los 51 y 71 minutos, dos jugadas que cerró bajo el marco como si fuera un nueve.
A los 81, Pablo Álvarez puso el 3-0 tras un servicio de Doryan Rodríguez por la izquierda, y el exdelantero de Alajuelense cerró la cuenta con su tanto a los 91.
Fernando Lesme descontó a los 93, apenas para maquillar el marcador con el 4-1 final.
Para el Puerto, además, es un resultado que le da un respiro para huirle al descenso; mientras que para Liberia, enciende todas las alarmas de que en este equipo algo no anda bien.