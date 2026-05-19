Liberia sorprende con su primer refuerzo para el Apertura 2026

Elián Morales es el primer refuerzo del Municipal Liberia (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

El Municipal Liberia anunció este martes la contratación de una nueva figura, el volante Elián Morales, procedente de Guadalupe FC, según confirmaron en sus redes sociales.

“Elian Morales Traña es el primer fichaje de nuestro club. Es nacido en la Ciudad Blanca, pero toda su crianza fue en la bonita localidad de Cuajiniquil, La Cruz, Guanacaste, localidad donde vive toda su familia.

“Morales tiene 25 años y firma con Municipal Liberia por dos años. El extremo izquierdo vestirá su cuarta camiseta en primera división tras sus pasos por Alajuelense, Sporting FC y Guadalupe FC”, destacaron los aurinegros.

Con el cuadro guadalupano, el jugador de 25 años fue una de las fichas con más minutos y tiempo en cancha, de los que valía la pena rescatar de parte del club que descendió a la Liga de Ascenso para el próximo semestre.

Los pamperos llevan dos clasificaciones al hilo a las semifinales del torneo, por lo que buscan reforzar su equipo para seguir en esa línea.

El club además confirmó la renovación de uno de sus buenos jugadores, el defensor José Joaquín Huertas.

“El zaguero estuvo presente en el ascenso a primera en mayo del 2023 e incluso es el único jugador que se ha mantenido en la institución desde dicho regreso a la máxima categoría”.

“Joaquín firmó por 1 año más con Municipal Liberia, ya con el club aurinegro registra 88 partidos en primera división. ¡Quincho querido, Liberia es tu casa!“, destacaron.