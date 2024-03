Lionel Messi ya sabría si podrá jugar amistoso entre Argentina y Costa Rica

Lionel Messi se lesionó el miércoles en el encuentro ante el Nashville por la Copa de Campeones de Concacaf. (CHRIS ARJOON/AFP)

Lionel Messi se perderá los partidos amistosos de la selección argentina ante El Salvador y Costa Rica, según medios argentinos.

El Diario Olé de Argentina, publicó hace unos minutos que el capitán albiceleste no se recuperó de la lesión que sufrió el miércoles ante el Nashville por la Copa de Campeones de Concacaf.

“Aún falta la confirmación oficial de la AFA, pero es un hecho que Lionel Messi no podrá jugar los amistosos ante El Salvador, el viernes 22, y Costa Rica, el martes 26. El capitán de la Scaloneta tiene una lesión muscular y la idea es que pueda recuperarse bien durante esta fecha FIFA para que no vuelva a padecer lo mismo en los próximos partidos, ya sea en el Inter Miami o en la Selección Argentina.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, dijo Martino, en conferencia de prensa, tras el 3-1 de visitante de su equipo ante el DC United, destaca el medio.

La dolencia de Messi no es grave, pero el ambiente en general es mejor no exponerlo a algo más complicado.

Lio se une a Paulo Dybala como bajas importantes para la mejenga ante la Sele.