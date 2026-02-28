Los conflictos bélicos en medio oriente alcanzaron al fútbol costarricense

La situación que sucede en Irán alertó a la Federación Costarricense de Fútbol (-/AFP)

Los conflictos bélicos que se desencadenaron en Medio Oriente este fin de semana pusieron en alerta al fútbol costarricense por una situación que no imaginaban muchos.

La Federación Costarricense de Fútbol prendió las alarmas este sábado al ver lo que está ocurriendo en países como Israel, el cual es limítrofe con Jordania, nación en la que la Sele jugará dos amistosos a finales de marzo.

De momento los partidos no se han suspendido, pero se están tomando medidas de precaución como cambiar de sede donde se jugaría.

Costa Rica jugará a finales de marzo en medio oriente. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que, a raíz de la situación en Medio Oriente y considerando que Jordania limita con Israel, desde las 5:00 a. m. de este sábado, la Secretaría General de la FCRF se ha mantenido en comunicación directa con su contraparte de Jordania para activar todos los protocolos necesarios con el fin de salvaguardar la integridad de la Selección Nacional, staff y delegados que viajen a los partidos amistosos programados para el 27 y 31 de marzo ante Jordania y la República Islámica de Irán”.

“De momento se valora la posibilidad de solicitar trasladar los partidos a un lugar neutral, y se seguirá monitoreando día a día la situación en contacto directo con la Federación de Jordania, organizadores oficiales de estos partidos amistosos en la Fecha FIFA”.