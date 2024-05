Los dos errores que Jafet Soto admitió tras la polémica con Kevin Cabezas y Alajuelense

Jafet Soto asegura que no seguirá viendo los partidos desde la escalera donde discutió con los jugadores de Alajuelense. Foto: Sergio Alvarado

A Jafet Soto, presidente del Herediano, una vez más lo salpicó fuertemente la polémica luego de la discusión que tuvo con el volante de Alajuelense Kevin Cabezas, el martes en Santa Bárbara.

El sábado, el mandamás florense, además de negar que insultara o le dijera malo al jugador rojinegro, como diversos medios de comunicación y el erizo aseguran que hizo, aprovechó para reconocer dos cosas que puede mejorar.

A Jafet le insistieron en varias ocasiones que una persona de su posición, cabeza de un club y además miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, no debería estar metido en pleitos y discusiones en medio de un partido.

“A veces la sangre le gana a uno, puede ser que ese día me haya equivocado, indudablemente. ¿Si soy el malo? Depende de la perspectiva que hay, pero alguna parte de la prensa solo ve lo que yo digo, pero no ve lo que me dicen a mí, anda un video de todo lo que me decían a mí, la gente cree que tengo algún tipo de resentimiento (con Alajuelense) y no es así, yo vivo muy tranquilo”, dijo.

Durante la discusión Jafet estaba en una escalera que dirige al palco y las cabinas de transmisión del estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara, que están muy cerca de la cancha y donde se puede escuchar todo lo que grita.

¿Por qué no se va para el palco como el resto de la dirigencia? Es otro detalle que le cuestionaron.

“Yo soy el gerente general del Herediano, puedo estar en cualquier parte de la cancha, si vamos a un partido de Concacaf tengo un gafete que dice todo acceso, si bien es cierto a lo mejor esa no es la mejor posición para un partido y le voy a tomar el consejo de no volver a ponerme ahí, me parece que no es la mejor posición para ver el fútbol, voy a verlo en otro lado para no incomodar a nadie tampoco”, respondió.

El Team juega el miércoles ante Puntarenas en casa, veremos si Jafet cumple o si vuelve al mismo lugar.