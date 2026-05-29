Sicólogo critica programas de anécdotas de futbolistas y el daño que le han hecho a las jóvenes figuras

El caso de los futbolistas Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal puso sobre la mesa un tema que no es ajeno en el fútbol de Costa Rica y que ha pasado toda la vida, al igual que en el resto del mundo.

Que los deportistas se enfiestan, se jalan tortas y no se comportan como debieran no es nada nuevo, según lo han contado los mismos protagonistas del fútbol nacional y lo peor de todo es que van a programas a contar como la gran gracia sus “aventuras”.

El caso de Alejandro Bran y Warren Madrigal motivo fuertes reflexiones en el fútbol nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una realidad que no es nueva en el fútbol costarricense

A raíz de todo lo sucedido, Erick Lonis, Jafet Soto, Javier Delgado y Rolando Fonseca han contado lo que pasaba en sus tiempos de una forma reflexiva, dejando claro que no es algo reciente.

“Este tipo de situaciones se daban mucho antes cuando no había celulares, pero todos se los topaban en El Pueblo, en Dinasty o esos lugares que a mí me los nombraban, pero nunca fui, porque no jugaba aquí (sino en México)”, dijo Soto el 18 de marzo.

Ahora que el asunto está tan fresco, se le ha dado la seriedad del caso, pero en el pasado este tipo de situaciones han sido hasta motivos de chota y risas en programas deportivos en los que exfutbolistas cuentan historias de fiestas.

Los ejemplos sobran y andan los videos en redes sociales, jugadores que se perdieron concentraciones por andar bebiendo licor o que perdieron un vuelo porque la noche anterior se fueron de fiesta y no llegaron a tiempo al aeropuerto, son parte de lo que hoy se critica, pero que en otros momentos se veía como la gran gracia.

Carlos Marín, psicólogo deportivo que trabajó con Jicaral y el Saprissa. Foto: Cortesía.

Sicólogo deportivo cuestiona los mensajes que reciben los jóvenes

Carlos Marín, máster en sicología deportiva, con amplia experiencia en equipos de fútbol como Saprissa y la Selección de Costa Rica, fue muy tajante y claro que ver este tipo de historias en televisión y redes sociales sin duda puede dar un mal mensaje.

Para el experto, los jóvenes al ver a exfutbolistas contar este tipo de historias y que en el papel fueron exitosos o tuvieron buenas carreras, deberían reflexionar qué pasó realmente con ellos.

“Es cierto, eso ha pasado toda la vida, pero yo te diría que hicieran una tarea, haga el análisis de las carreras de las personas que cuentan este tipo de historias. ¿Dónde llegaron? ¿Qué han hecho? Muchos ni siquiera salieron del país.

“Algunos cuando salieron se regresaron pronto porque o no aguantaron la presión o no pudieron alinearse a las exigencias que conlleva jugar afuera, no digamos nombres, pero en realidad esos no deberían ser ejemplos en los cuales fijarse”, comentó.

Los ejemplos que destaca Carlos Marín

Carlos Marín señaló que los jóvenes futbolistas deberían fijarse en referentes cuya carrera se construyó a partir de la disciplina y el profesionalismo como Celso Borges. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Marín resaltó que hay futbolistas a los cuales no van a ver en ese tipo de programas contando anécdotas que lo que hacen es dañar su imagen como futbolistas y figuras públicas.

“¿Usted ve a Celso Borges en esos programas contando ese tipo de cosas o a Joel Campbell? Lo que sucede en ese tipo de programas es que lo que les gusta es venderse ellos, pero si se ponen a analizar qué les dejó eso en sus carreras, se responden solos".

Para el máster, el futbolista debe entender que como figura pública se vuelve alguien a quien muchos verán como un ejemplo y buscarán imitar, por eso para su carrera es tan importante cuidar su imagen y su reputación hasta después que salió del fútbol.

“Ahí es donde vale la pena que los jóvenes, la gente analice y diga, qué están haciendo, ver toda la historia de estas personas. ¿Están manejando un taxi? ¿Están repartiendo helados? ¿Qué hacen?

“Mejor veamos los ejemplos de los que tuvieron otra vida, que son profesionales, gerentes de empresas. ¿De esos no hablan?”, destacó.

La responsabilidad de los medios y el entorno

Para Marín, los programas y medios también deberían hacerse responsables de lo que están dando a sus audiencias, porque criticar un día que pasen estas cosas en el fútbol nacional y al otro estar muertos de risa al escuchar anécdotas, no es coherente.

Aunque estos ejemplos suman en este tipo de situaciones, para Marín una de las cosas que más acaba pesando es el entorno y la familia.

“Todo eso influye, son pequeñas cosas que todo suman y dan como resultado un comportamiento y eso es lo que hay que analizar, pero en todo, si la persona quiere, puede salir adelante, que busque ayuda profesional y de quienes lo quieren realmente y quieren que salga adelante como persona y no solo como futbolista”, finalizó.