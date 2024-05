Los secretos del porqué el camerino de Saprissa lo da todo por Vladimir Quesada

El trato y la manera cómo Vladimir Quesada defiende a los jugadores de Saprissa, hace que el grupo lo dé todo por él. (MAYELA LOPEZ)

Hay diversos motivos para explicar por qué Vladimir Quesada ha sido exitoso en el Saprissa, uno de ellos sin duda ha sido tener un camerino que siempre se la juega por él.

Para todos los que conocen la realidad del Monstruo, saben que el lazo entre técnico y jugadores es muy fuerte y por eso ellos lo han respaldado en muchas ocasiones ante las críticas, tanto de la prensa como de la afición.

¿Cómo lo logró Vladimir? ¿Qué hizo para tener un grupo que se la juega por él no solo en el discurso sino cuando salen a la cancha en cada mejenga?

En La Teja le hicimos esa pregunta a futbolistas de la S y la conclusión es clara: Vla, como le llaman muchos en en el grupo, es como un papá que no permite que hablen mal de sus hijos.

En muchas ocasiones se ha visto cómo Quesada se ha parado con fortaleza ante los cuestionamientos al nivel o al error de X o Y jugador, así haya sido superevidente, los defiende ante lo que sea.

Dos jóvenes que lo conocen desde que estaban en ligas menores usaron las mismas palabras: “Nos apadrina, nos sentimos muy respaldados”.

“Vla ha sido muy importante para nosotros, hasta en divisiones menores. Cuando yo estaba en divisiones menores siempre estuvo ahí para nosotros, para lo que necesitáramos.

“Ya como técnico del primer equipo es alguien que nos apadrina siempre, ante quien sea, él tiene muy claro lo que es Saprissa, porque ha estado muchos años en la institución y entonces sabe muy bien cómo transmitir eso”, explicó el atacante Warren Madrigal.

Para el delantero de 19 años, ver una conferencia de prensa y que Quesada se ponga firme para defender a cualquiera en el grupo, es algo que los hace tenerle mucho más respeto.

“Es muy importante, allí es donde se ve cómo nos apadrina, esa unión que hay entre Vla y nosotros. Desde el día uno nos brindó mucha confianza, él es muy tranquilo y eso nos los trasmite, lo que se ve reflejado desde la cancha”, agregó.

Desde los veteranos como Mariano Torres hasta los jóvenes como Warren Madrigal, respaldan a Vladimir Quesada en el Saprissa. (Albert Marín)

A prácticamente toda la camada joven, el técnico la conoce desde hace muchos años. En el caso de Warren, es desde el 2019.

A Douglas Sequeira, otro al que también ha defendido con todo, lo conoce desde muy carajillo, al punto que, para el defensor, es su “papá futbolístico”.

“Al profe lo conozco desde el 2019, estuvo conmigo desde liga menor, me mantuvo en el proceso de selección sub-20, estuve en Guápiles y después de eso él fue quien me llamó y me dijo que quería que volviera a Saprissa, es un profesor que me da mucha confianza, que respalda mucho al jugador.

“Se puede decir que sí, que es mi papá futbolístico, pero todos los técnicos que he tenido me han enseñado bastante también”, nos dijo Sequeira ante nuestra consulta.

El joven, al igual que Warren, afirma que al tener a un técnico que te apadrina de esa manera, te pone en un compromiso, hay que devolverle el gesto dándolo todo en el campo.

La manera y los modos de Quesada a la larga han sido de sus principales aciertos, lejos de los que piensan que al jugador hay que tratarlo a gritos para que entienda.