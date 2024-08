Luis Díaz puso de su parte fuera de la cancha para mejorar el nivel con Saprissa

Luis Díaz es de los jugadores que la afición del Saprissa más apoya en la actual temporada. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Díaz, entre las metas que se propuso con el Deportivo Saprissa para la temporada 2024-2025, fue mejorar su rendimeinto y para lograrlo hizo algo que nos contó.

El atacante dijo que desde hace meses va al sicólogo para mejorar la parte mental, lo confesó tras una pregunta de La Teja luego de la victoria morada por Copa Centroamericana ante Guanacasteca por 5-0 en la Cueva.

“El torneo anterior fue muy difícil por el tema emocional, ahí sabemos que debía dejar a un lado eso, desde le final de la temporada pasada he trabajado eso con un sicólogo y agradecido con Dios por la ayuda que me ha dado por eso”, comentó.

La principal razón para tratarse con el experto es para asimilar la muerte de su abuela materna Freddy Espinoza, ella dejó este mundo a finales del 2023 con 86 años, días después que el jugador le contara que el Saprissa lo había contratado.

Espinoza fue una persona vital dentro de la vida de Luis, el jugador le dedica los goles que haga con el Monstruo para honrar su legado, es por eso que en cada celebración besa su muñeca derecha, alza sus brazos y con sus manos señala hacia el cielo.

Pese a que Saprissa posee un sicólogo para ayudar a los futbolistas, Díaz asiste a otro externo al club y hasta el momento está satisfecho con los cambios.

“A veces voy a uno por fuera, hace poco empecé las sesiones para que me ayudara en la parte emocional, dejar ir a mi abuelita, porque fue un golpe muy duro para mí, sé que ella ahora está en el cielo gozando”, agregó.

Sus resultados han sido exitosos, en este certamen ya lleva dos goles y se encamina a aumentar su nivel para darlo todo por la morada.

“El proceso ha sido bueno, al final es producto del trabajo diario, al final sabemos que al que le toque jugar desde un minuto o los 90 tiene que dar lo mejor, la planilla es bastante extensa, el profesor cuenta con muchas opciones para escoger, el que le toque jugar lo dará todo.

“Gracias a Dios se me ha dado las anotaciones, al final son bendiciones de Él, sea el equipo que sea, pero duele un poco por ser el equipo del pueblo (Guanacasteca), igual me debo al Saprissa”, comentó.

Entre las cosas que ha superado es manejar la presión cuando no anota, ahora se ve más seguro y su nuevo reto es mantener esa línea por el resto de la temporada.

“En lo emocional me había estancado, ahora se me está dando, en el torneo pasado fue frustrante que las pelotas las pegaba en el palo o no las concretaba.

“Antes estaba bajoneado porque no llegaban los goles, ahora estoy dejando que todo fluya, creyendo en Dios para tomar buenas decisiones”.

Según datos compartidos por el jugador, recorre entre ocho a diez kilómetros por partido y en los piques puede alcanzar una velocidad de hasta 34 kilómetros por hora, un arma muy letal para la S.