Luis Fernando Fallas reveló qué pasó en club al que les habló de Jeyland Mitchell y le dijeron que no

Luis Fernando Fallas (derecha) recordó los motivos por los que a Jeyland Mitchell rechazaron del Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Mucho antes que Jeyland Mitchell se volviera un booom en el fútbol nacional y se empezara a hablar sobre el defensor de 19 años, Luis Fernando Fallas ya lo había ayudado a dar sus primeros pasos.

El técnico del Municipal Pérez Zeledón lo conoce desde que era un carajillo, momento desde el cual ya reconocía que era un jugador con muchas condiciones y que sí se le daba un chance podía reventar como lo hizo. Incluso, hasta lo recomendó para que llegara a equipos como el Cartaginés.

Cuando don Luis era asistente de Paulo Wanchope en el cuadro brumoso, le habló a la directiva sobre Jeyland, pero ellos no estuvieron interesados. Fallas reveló a La Teja qué le dijeron en ese entonces, y sobre eso, hizo una reflexión al respecto.

“A veces, es por arrogancia y desprecio, no necesariamente es por falta de conocimiento, siento que fue más por falta de humildad que otra cosa. Cuando alguien se expresa de una forma poco humilde o arrogante de alguna persona, eso dice de lo que carece esa persona.

“Yo a Jeyland lo conocía y estaba con Paulo en Cartaginés; de hecho, por medio de Paulo es que se le hizo la sugerencia a la directiva del Cartaginés y la respuesta no fue positiva, simplemente, como también en otros clubes que Jeyland estuvo poco”, destacó.

Fallas comentó que no solo en Cartaginés dejaron de lado a Mitchell.

“El mismo Limón cuando yo me fui del equipo quedó en la planilla y no fue tomado en cuenta. Fue cuando abandonó el fútbol y se dedicó al básquetbol. Creo que a veces las cosas están ahí y no las queremos ver por falta de humildad”, tiró de manera muy sincera.

El técnico generaleño espera que Jeyland la rompa en Europa y le alegra ver que el tiempo da la razón a los que estaban seguros que el muchacho tenía mucho para darle al fútbol de Costa Rica.