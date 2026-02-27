Luis Marín cambió de aires y en otro país está disfrutando de un renacer como técnico

Luis Marín vive buenos momentos con el Inter FA en El Salvador. (Cortesía Luis Marín/Cortesía Luis Marín)

Luis Marín volvió a tomar impulso fuera de Costa Rica. El técnico tico encontró en El Salvador el escenario ideal para revalorizar su carrera, cambiar de aires y hoy pelea los primeros puestos del Clausura 2026 con el Inter FA.

Yiyo es de ese grupo de entrenadores ticos que encontró afuera de Costa Rica el impulso para revitalizar su carrera y valorizarse en otros mercados.

En setiembre del 2025, el DT se mudó a El Salvador tras aceptar la oferta del Inter FA, equipo con sede en la ciudad de Santa Tecla, franquicia fundada hace un año.

De luchar por no descender a pelear la cima en El Salvador

La misión era clarita, sacar adelante al equipo en la lucha por no descender, en sus primeros tres meses en el cargo le hizo falta tiempo para sacarlos del último puesto y acabaron en el sótano con 16 puntos en 22 jornadas.

Para el Clausura 2026, Yiyo le logró dar un vuelco total al club y en nueve fechas está en el cuarto puesto con 17 unidades peleando la cima con los grandes del país, FAS, Firpo, Águila y Alianza.

En entrevista con La Teja, el extécnico de Alajuelense, San Carlos y Herediano entre otros clubes, nos contó que el cambio de aires le vino muy bien.

“Yo creo que sí, creo que también eso me llamó la atención, porque yo tenía algunas opciones en Costa Rica, pero me parecía que para seguir creciendo como entrenador creo que lo más recomendable era, tal vez, cambiar de aire”

“Y por eso creo que tomamos la decisión de venir acá, para vivir otra experiencia. Y yo creo que esto me va a ayudar a seguir creciendo como técnico”, aseguró.

Yiyo tenía claro que en el fútbol para ver frutos se necesita tiempo, nadie llega con una varita mágica a arreglarlo todo de una vez, pero con refuerzos y una claridad en su idea, el equipo se logró asentar.

“Cuando yo llegué aquí este equipo estaba en último lugar y ahorita ya nos hemos ido alejando. Creo que son 13, 14 puntos ya del último lugar en la tabla general. Y creo que eso gracias a Dios se ha ido alejando.

“Y ahí se ha visto el progreso del equipo en cuanto a los resultados y el cambio de mentalidad que hemos tratado de implementar”, comentó.

Un país muy diferente al que conoció en otras épocas

El giro no la ha sentido solo en lo futbolístico, sino también en el país, en una nación que asegura que está creciendo.

“Es un país que está en crecimiento en este momento. Hemos llegado a un momento, digamos, ideal, porque es un país que viene creciendo en todo aspecto, económico, en todo lo que es la parte política, salud, deporte, por todo lo que todo el mundo conoce.

“El deporte, en este caso el fútbol, me parece que va a ir creciendo también, esperamos seguir adaptándonos y ver qué nos tiene Dios preparado en el futuro”, comentó.

Luis Marín comentó que el tema de la seguridad, por el que la gente siempre pregunta en aquella nación, es algo que ha mejorado muchísimo y se puede salir tranquilamente.

Adaptación cultural y el reto de construir identidad en Inter FA

Con aspectos como la comida no ha tenido ningún problema, porque si bien los platillos típicos son muy diferentes, a lo que son las pupusas, las sopas, las tortillas, una gran base de la alimentación cuscatleca, le ha entrado con gusto.

Otro de los retos tanto de Luis Marín como del club al que defiende, es generar un arraigo en su gente, dar identidad y que poco a poco lo sientan suyo.

“Es una franquicia que había sido Santa Tecla, luego había cambiado de nombre y ahora este nombre que es nuevo, una franquicia nueva. Ha tenido que comenzar nuevamente a buscar su identidad, a que la afición del pueblo de Santa Tecla vaya adoptando el equipo nuevamente como suyo, que lo sienta propio

“Es todo un trabajo también institucional que se ha venido creciendo de a poquito, pero creo que en el poco tiempo que hemos estado aquí ha crecido bastante”, destacó.

Los buenos resultados de Marín en el arranque del Clausura 2026, sumados a lo de Marvin Solano, quien alzó el título con el Luis Ángel Firpo en el torneo pasado además le están dando una muy buena posición al técnico tico para mostrar de qué está hecho.